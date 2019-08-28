عضو بـ(السيادي): “الإنفينيتي أوصلتني البيت مرتين”

أقر عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان باستخدامه عربة الإنفينيتي التي خصصت لأعضاء المجلس السيادي، وقال “الإنفينيتي أوصلتني البيت مرة أو مرتين، ولكنها ليست في عهدتي بل يتم ترحيلي بها كموظف دولة. وأضاف الفكي لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق أمس: “المراسم أخطرتني بأنها ستخصص لي سيارة للترحيل، وطالبت بعربة صالون كحق من الحقوق”.

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وكشف محمد الفكي بحسب صحيفة السوداني، عن اتفاقهم كأعضاء للمجلس السيادي من المكون المدني على امتطاء سيارات أقل من “الإنفينيتي”، مؤكداً أنهم لم يستلموا السيارات كعهدة وأنهم مع مراقبة الدستوريين وتقليل الصرف البذخي عليهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)