التاريخ: 28-أغسطس-2019 فى : حوادث 44 مشاهدة تمكنت السلطات الأمنية المختصة بولاية كسلا من تحرير أخدى الرهائن من دولة مجاورة من قبضة “3” تجار البشر قامواوطالبوا بفدية تبلغ “4” آلاف دولار مقابل اطلاق سراحها. Advertisements وكشفت مصادر شرطية مطلعة في تصريح بحسب صحيفة المجهر السياسي أن قوات شرطية تمكنت من تحرير الرهينة وفتح بلاغ تحت المواد “7.9” من قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2014 في مواجهة المتهمين الثلاثة الذين تم القبض عليهم, مشيرة الى ان العمل جار لمحابرة العصابات التي تنشط في خطف اللاجئين بالقرب من معسكر الشجراب بكسلا. الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأمنية بكسلا تحرر أجنبية من قبضة تجار البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.