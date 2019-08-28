السلطات الأمنية بكسلا تحرر أجنبية من قبضة تجار البشر

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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تمكنت السلطات الأمنية المختصة بولاية كسلا من تحرير أخدى الرهائن من دولة مجاورة من قبضة “3” تجار البشر قامواوطالبوا بفدية تبلغ “4” آلاف دولار مقابل اطلاق سراحها.
وكشفت مصادر شرطية مطلعة في تصريح بحسب صحيفة المجهر السياسي أن قوات شرطية تمكنت من تحرير الرهينة وفتح بلاغ تحت المواد “7.9” من قانون مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2014 في مواجهة المتهمين الثلاثة الذين تم القبض عليهم, مشيرة الى ان العمل جار لمحابرة العصابات التي تنشط في خطف اللاجئين بالقرب من معسكر الشجراب بكسلا.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)
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