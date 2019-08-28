حماية المستهلك: شركات “سعودية” و”أردنية” تصدر دواء للسودان قبل اجازته

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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كشفت جمعية حماية المستهلك عن فتح بلاغات في مواجهة برلمان “نيفاشا” لمشاركته في عمليات فساد في الدواء.
واتهم الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني في منبر (سونا) أمس شركات أردنية وسعودية بتصدير دواء للسودان قبل اجازته، وأعلن عن تدوين بلاغات ضد وزراء ونافذين في قطاع الصحة والتعليم
وأوضح ياسر بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الشركة السعودية قامت بتصدير دواء (قطرات عيون) لوزارة الصحة قبل اكتمال مدة تجربتها والسماح لها بالتصدير، بينما تجاوزت الشركات الأردنية الجهات البحثية وقامت بتغيير صلاحية أدوية الأطفال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وتوعد ياسر بأن تكون الجمعية اليد الباطشة لكل من أراد شراً بصحة المواطن، وقال: (يدنا باطشة لكل من أراد بنا شراً وسرق أموالنا)، مبيناً أن أجهزة علاج التوطين تم توزيعها بطريقة عشوائية غير مدروسة، وأضاف قائلاً: (في أدوية لا دين لها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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