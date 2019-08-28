النقابات الفنية تبحث أزمات "المهن الموسيقية"

تبحث النقابات الفنية الثلاث خلال اليومين المقبلين فى اجتماع يضم المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

ويناقش الاجتماع ورقة عمل عن سبل تطوير العمل والتنسيق بين النقابات الثلاث في المرحلة المقبلة والاتفاق على تفعيل كل اللوائح المنظمة لكل نقابة بمنتهى الحسم والجدية وتحديد وترسيم المسئوليات بين النقابات من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية اخرى.

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الأزمات التى ضربت نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا.