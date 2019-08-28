الإيرادات الكاملة لأفلام عيد الأضحى.. 90 مليون جنيه لـ"الفيل الأزرق2"

تواصل دور العرض السينمائي استقبال جمهورها، منذ عيد الأضحى الماضي، الذي شهد تنافسًا كبيرًا بين عدد من الأفلام المعروضة، وتصدر فيلم "الفيل الازرق 2" شباك حجز التذاكر بإجمالي إيرادات وصلت إلى 90 مليون جنيه.
وقال صفوت الهلباوي، مدير التوزيع بشركة "دولار" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فيلم "ولاد رزق 2" احتل المركز الثاني في الإيرادات، حيث حقق 78 مليون جنيه، بينما احتل المركز الثالث فيلم "خيال مأتة" للفنان أحمد حلمي، بإيرادات وصلت إلى 31 مليون جنيه، وحقق فيلم "الكنز 2" إيرادات 5 ملايين جنيه، ليخطف المركز الرابع في الإيرادات، أما فيلم "انت حبيبي وبس" فقد تزيل قائمة الإيرادات التي وصلت إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.
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