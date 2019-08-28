أغنية "عيش يا قلبي" تحقق مليون مشاهدة بعد 48 ساعة

طرح المطرب العالمى ابو، أغنيته الجديدة "عيش يا قلبى" على موقع يوتيوب، لتحصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحها، تخطى أكثر من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.

تصدرت الأغنية، قائمة التريند الاعلى مشاهدة على يوتيوب فى مصر ولبنان.

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"عيش يا قلبي" طرحها المنتج محمد جابر من خلال شركة "جاما ميوزيك"، وهى من كلمات ابو، محمد سرحان، وألحان وتوزيع مينو، من إخراج اللبناني فادى حداد، وشارك في تصويرها الفنان اللبناني رفيق على احمد، والفنانة فاليري ابو شقرا.

يذكر أن "أبو" اشتهر من خلال أغنية "3 دقات" التي طرحت منذ عامين علي الفضائيات العربية.