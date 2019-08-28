بعد أزمة "سيستم الإضاءة واقع".. عرض "البؤساء" غدًا عقب الصيانة

اضطر المخرج سامح بسيونى لإلغاء تقديم عرضه "البؤساء" المشارك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح على خلفية الأزمة التى شهدها مسرح ميامى، بعد تأخر عرض المسرحية لـ 3 ساعات متواصلة، واضطر الجمهور لمغادرة مسرح ميامى، وبسؤال المنظمين قالوا "سيستم الإضاءة واقع".

وكشف جمال عبدالناصر، المسئول الإعلامي للمهرجان، عن تقديم العرض غدًا الخميس، في الساعة الرابعة بحضور لجنة التحكيم، وذلك بعد الغاء العرض أمس نتيجة عطل فني في المسرح.

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كان مخرج العرض سامح بسيونى قد خرج بعد حوالى ساعة ونصف من التأخير وقدم اعتذاره للجمهور ولجنة التحكيم على تأخر تقديم العرض.

تدور أحداث الرواية عن الحياة الاجتماعية البائسة التى عاشها الفرنسيون بعد سقوط نابليون فى عام 1815 والثورة التى حكم عليها بالفشل ضد الملك لويس فيليب فى عام 1832، إذ يصور الكاتب المعاناة التى عاشها الفرنسيون من خلال شخصية جان فالجان الذى عانى مرارة السجن وعانى أيضا بعد خروجه.