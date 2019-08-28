"العارف" يؤجل تصوير "لص بغداد"

سافر الفنان أحمد عز بصحبة الفنان أحمد فهمي إلي بلغاريا من أجل تصوير مشاهد فيلم "العارف" الذي يعد أول تعاون سينمائي بين الثنائي فهمي وعز ويعد من أضخم إنتاج شركة سينرجي فيلم لعام 2020 حيث تضع الشركة اهتمام خاص بهذا العمل ليخرج بشكل مميز ومتفرد.
وقررت الشركة المنتجة تأجيل تصوير المشاهد المتبقية من فيلم "لص بغداد" لمنتصف شهر سبتمبر المقبل لحين عودة أبطال فيلم "العارف" من الخارج، كما أن التأجيل لن يؤثر علي فيلم "لص بغداد" لأن المشاهد المتبقية سيتم إنجازها خلال شهر أكتوبر والفيلم من المقرر عرضه في موسم رأس السنة، ويواصل مخرجه أحمد خالد موسى عمليات المونتاج والمكساج للمشاهد المنتهية لحين استئناف التصوير.
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