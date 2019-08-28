تقدم كيل الإلماني على الزمالك في كأس العالم لليد 32 - 28

أخفق فريق كرة اليد بنادي الزمالك بإحراز الفوز أمام نظيره كيل الألماني، وانتهت المبارة 2832 في الشوط الثاني من عمر اللقاء الذي يجمعهما في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام في المملكة العربية السعودية.
وتأهل كيل الألماني إلى ربع النهائي بالفوز على جامعة سيدني بنتيجة 41 -27 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء.
بينما تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بنتيجة 38 - 35 فى مدينة وجدة المغربية.
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