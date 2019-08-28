مصر تتأهل لنهائي القوس والسهم بدورة الألعاب الأفريقية

واصلت بعثة القوس والسهم المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب التألق، حيث وصل فريق الرجال والسيدات والمختلط للمباراة النهائية في المنافسات الثلاث التي تقام يوم الجمعة، المقبل على ملاعب مولاي رشيد بمدينة الرباط.
ففي منافسات الرجال، يواجه منتخب مصر في النهائي نظيره التونسي بعد أن تخطى "الفراعنة" في قبل النهائي الجزائر وفي دور الثمانية تشاد.
وفي منافسات السيدات، تأهلت مصر لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية بعد التغلب على تشاد في قبل النهائي، وفي المختلط تواجه مصر ناميبيا بعد الفوز على تشاد في قبل النهائي وتونس في دور الثمانية.
ويقود الفريق المدير الفني ماجد محيي، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.
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