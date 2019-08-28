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جماهير مان يونايتد تطالب برحيل بوجبا

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طالبت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إدارة الفريق بالتخلي عن نجم وسط الفريق، الفرنسي الدولي بول ​بوجبا​ خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية.

 

بوجبا لا يزال أحد المرشحين الرئيسيين للانضمام إلى صفوف ​​ الإسباني، إلا أن الملكي يبدو أنه يتجه لحسم صفقة الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.

 

وكتب أحد جمهور اليونايتد عبارة "ارحل يا بوجبا" أمام كارينجتون، مركز تدريبات الشياطين الحمر.

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وكان صاحب الـ26 عامًا قد تعرض لانتقادات عنصرية بعد إهدار ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في الجولة الثانية من .

 

يذكر أنّ بوجبا أعلن في الصيف رغبته عن خوض تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في مسرح الأحلام.

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