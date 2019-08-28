جماهير مان يونايتد تطالب برحيل بوجبا

طالبت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إدارة الفريق بالتخلي عن نجم وسط الفريق، الفرنسي الدولي بول بوجبا خلال الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الصيفية.
بوجبا لا يزال أحد المرشحين الرئيسيين للانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، إلا أن الملكي يبدو أنه يتجه لحسم صفقة الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.
وكتب أحد جمهور اليونايتد عبارة "ارحل يا بوجبا" أمام كارينجتون، مركز تدريبات الشياطين الحمر.
وكان صاحب الـ26 عامًا قد تعرض لانتقادات عنصرية بعد إهدار ركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
يذكر أنّ بوجبا أعلن في الصيف رغبته عن خوض تجربة جديدة بعد سنوات قضاها في مسرح الأحلام.
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