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أطفال برشلونة تطالب بارتوميو بضم نيمار

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افتتح نادي ​​ الإسباني، ​ملعب يوهان كرويف​، والذي سمي باسم أسطورة الفريق الذي قام بتغيير مفاهيم كرة القدم في النادي الكتالوني.

 

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية عن أنه خلال افتتاح الملعب تم نشر العديد من الصور لنتذكرها، وخلال عرض للألعاب النارية، قامت مجموعة من الأولاد الموجودين في الافتتاح مطالبة رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا ​بارتوميو​، بالتوقيع مع ​​.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو استجاب لصراخ الأطفال، بلطف وابتسامة حيث رفع إبهامه، ثم استمر الشباب في الإصرار وكان رد فعل الرئيس مبتسمًا مرة أخرى.

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