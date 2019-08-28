رسميًا: دالبيرت ينتقل من الإنترميلان إلى فيورنتينا الايطالي

أعلن نادي ​فيورنتينا​ عن التعاقد مع ظهير أيسر نادي ​الإنتر​ ​دالبيرت​ Dalbert قادما من النيراتزوري ضمن صفقة تبادلية تقضي بإنتقال لاعب الفيولا كريستيانو بيراجي إلى الإنتر.

وإنضم دالبيرت صاحب الـ25 عاما إلى صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري.​​

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وتعاقد الإنتر مع دالبيرت في صيف العام 2017، قادما من فريق نيس الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، مشاركا في 26 مباراة مع الفريق خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع بعد قليل أن يعلن الإنتر هو الآخر عن ضم كريستيانو بيراجي.