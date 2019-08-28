الجزائر: تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش بولاية عين الدفلى (شمال) عن كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء: إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش، أمس ثلاث قنابل تقليدية الصنع".

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطنى بالجلفة (شمال) ضبطت شخصًا بحوزته سلاحين ناريين، فيما تم توقيف 48 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة (شمال غرب) وبشار (جنوب غرب).