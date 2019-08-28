الوزراء اليمنى: عودة الدولة إلى عدن انتصار للجميع

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد، اليوم الأربعاء، أن عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب اليمني.
وأكد رئيس الوزراء اليمني - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - رفضه أى تشكيل عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة.
وشدد على أن التمرد في كل من عدن وأبين وشبوة له تبعات كارثية على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التمرد يفسح المجال لتمدد الجماعات الإرهابية في البلاد، وأوضح أنه تم توجيه تعليمات بحماية الممتلكات وحفظ الأمن في عدن.
يذكر أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، استكملت تمشيط وتأمين المناطق والمواقع الاستراتيجية التي حررتها مؤخرًا في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية أقصى شمالي البلاد.
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