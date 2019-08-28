الجيش الإسرائيلى يطلق حسابات إلكترونية بالفارسية وسط التصعيد مع إيران

أطلق الجيش الإسرائيلي العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية، على خلفية التوترات المتصاعدة مع إيران.
وحسب موقع المونيتور الأمريكي، قالت وحدة الناطقين باسم الجيش الإسرائيلى: إنها أطلقت الآن حسابات باللغة الفارسية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
كما أعلن الجيش عن هذه الخطوة عبر تويتر، حيث كتب أن "الشعب الإيراني يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو بالضبط ما سنشارك، يمكن للإيرانيين أن يتبعوا ليروا بأنفسهم أنهم ليسوا العدو، والنظام الإيراني القمعي هو ".
لم تضيع وحدة الناطق الرسمي وقتًا في تغريدات المحتوى من حسابه الجديد. فبالأمس، قامت الوحدة بتغريد صورة لما تزعم أنه الهيكل القيادي لوحدة قوات القدس التابعة لنقابة الحرس الثوري الإيراني، والتي يُزعم أنها تخطط لشن هجمات على إسرائيل من مواقع داخل سوريا.
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