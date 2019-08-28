الجامعة العربية: الفكر جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي في البلدان المتقدمة

أكد الوزير المفوض، مدير إدارة البحوث والدارسات الاستراتيجية بالجامعة العربية، الدكتور علاء التميمي، أن الفكر أصبح جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي والتنموي في العديد من البلدان المتقدمة.

وأضاف- في كلمة له أمام "ورشة العمل" التي انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية تحت عنوان "مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة" أن البحث العلمي من أهم النشاطات التي يهتم بها الإنسان منذ القدم، مشيرًا إلى أن نهضة الأمم لطالما كانت مقترنة باهتمامها بالعلم والعلماء.

وأوضح أن تلك المراكز أصبحت "الفاعلين الرئيسيين " في رسم التوجيهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وأحد المؤثرين فيها، والمشاركين في وضع الحلول لها، مشددا على أن موضوع التنمية يعد أحد أهم الأولويات لدول العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين، حيث حقق الاقتصاد الدولي خلال تلك الفترة نموًا ملحوظًا للناتج القومي شمل كل دول العالم إلا أن هذا النمو لا يرقى لمستوى التنمية في كل الدول حيث يتطلب ذلك تغيرات اقتصادية واجتماعية يجعل من الإنسان الهدف والوسيلة.

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وأشار الدكتور التميمي- في كلمته- إلى أن الأمم المتحدة أطلقت المبادرات التنموية في إطار الخطط الإنمائية للألفية، وكان آخرها اعتماد خطة التنمية المستدامة للفترة من 2015 إلى 2030، والتي تشمل أهدافًا اقتصادية واجتماعية وبيئية، والتزامات مشتركة للدول، ووسائل التنفيذ والشراكة، فيما اعتمدت كل الدول العربية أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، حيث ساهم في إطاري: الجامعة العربية والأمم المتحدة في كل المناقشات التي أدت إلى تحديد الأهداف "المذكورة " مع مرعاه الأولويات والخصوصيات العربية.

وأكد على أهمية الجهات غير الحكومية ومساهماتها إلى جانب الحكومات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بأن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة"2030" والمتعلق بـ"الشراكة" يشدد على أن مراكز الفكر هي شريك في تحقيق التنمية والمستدامة، وتلعب دورًا رئيسيًا حول السياسية التنموية وكيفية تحقيقيها لدعم مسارات التنموية المستدامة.

يذكر أن "الورشة"- التي تعقد على مدار يومين- تستهدف تسليط الضوء على دور تلك المراكز في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طاولة مستديرة "عصف فكري" لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي، فيما تتناول "الورشة" عددًا من المحاور التي تترجم هذه الأهداف.