غدًا.. دبلوماسي ياباني يزور كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيًا يابانيًا سيزور سول غدًا الخميس لإجراء محادثات مع مسئولين كوريين جنوبيين في ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين بشأن التجارة والعمل القسري في فترة الحرب.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن المدير العام لمكتب الشئون الآسيوية بوزارة الخارجية اليابانية كينجي كاناسوجي سيصل إلى سول غدًا للقاء نظيره الكوري الجنوبي كيم جونج هان.

وذكرت الوزارة أن كاناسوجي- الذي يشغل أيضا كبير المبعوثين النوويين في اليابان- سيلتقي كذلك مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو هون لمناقشة الجهود المشتركة لتسهيل عملية استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.