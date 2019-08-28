الخرطوم يترقب إعلان تشكيلة حكومته الأولى بعد عزل البشير

تستعد السودان، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تشكيلة الحكومة الأولى بعد تسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من "قوى إعلان الحرية والتغيير" أمس الثلاثاء قائمة مرشحيها للمناصب الوزارية.

وقال رئيس الوزراء السوداني حمدوك أمس الثلاثاء في بيان: "تسلمت أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير"، موضحا أن لديه 49 اسما لـ14 وزارة، وأكد تمسكه "بتمثيل عادل للنساء".

وشكر رئيس الوزراء "قوى إعلان الحرية والتغيير" على الجهد المبذول، مؤكدا أنه سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة، وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة.

وتأتي هذه الخطوات السياسية المهمة في تاريخ السودان، عقب توقيع "قوى التغيير" و"المجلس العسكري" الحاكم، يوم السبت، بصورة نهائية على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي لهياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بالانتخابات.

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ويفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سماه المجلس السيادي في الـ21 أغسطس، أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وبحسب المصادر المحلية، من المفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.

ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة والمجلس في الأول من سبتمبر المقبل.