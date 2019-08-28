ثلاث قتلى وأكثر من 20 جريحاً في غارات جوية على ريفي حماة وإدلب

سقط اليوم الأربعاء، ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحاً في غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية السورية والروسية على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، "تناوبت 13 طائرات حربية روسية وسورية على قصف مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب، فقد قصفت تلك الطائرات محيط تل مرديخ الأثري ومدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي كما دمرت عدداً من المباني واحتراق عدد من السيارات".

وأشار إلى إطلاق تلك الطائرات صواريخ فراغية على بلدات معرشورين والتح ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي، معتبراً أن هذا القصف تمهيداً لعملية عسكرية باتجاه منطقة معرة النعمان لاستكمال السيطرة على الطريق الدولي حماة حلب، وفقاً لـ "24".

وأضاف القائد العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، "أطلقت طائرات حربية روسية 3 صواريخ في محيط نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بجبل شحشبو بريف حماة الغربي".

وأكد القائد، "ردت فصائل المعارضة على القصف الجوي من قبل الطائرات الروسية والسورية باستهداف مواقع القوات الحكومية والروسية في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بصواريخ غراد، ومقتل مجموعة من عناصر القوات الحكومية بعد استهدافهم بصاروخ على محور بلدة مدايا في ريف إدلب الجنوبي".

ولفت القائد إلى أن فصائل المعارضة تمكنت من صد عملية تسلل للقوات الخاصة الروسية على محور بلدة الحاكورة بسهل الغاب بريف حماة الغربي.