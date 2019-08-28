ستخسر الحركة الشعبية ان فقدت أردول

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انها ليست المرة الاولى التى تضرب فيها الخلافات جسد الحركة الشعبية وتدفع قادة الى الاستقالة من مناصبهم او تجميد عملهم فى هياكلها او حتى خروجهم بشكل كامل وانشقاقهم وابتعادهم عن كل الكيان ، فقد شهدت الحركة كغيرها من الكيانات السياسية السودانية انشقاقات كبرى شملت قادة مؤثرين سياسيا وعسكريا ، ولاينسى الناس انشقاق رياك مشار وكاربينو كوانين ولام اكول وغيرهم من القادة الذين يحظون بتأييد وسط الجيش الشعبى الشيئ الذى جعلهم يخرجون من الحركة بصحبة عشرات الجنود بل ودخول البعض فى معارك ضد الحركة الام ، ومع ان الحركة تاثرت سلبا بما جرى لها واسهم ذلك فى اضعافها وفقدانها السيطرة على بعض المواقع التى كانت تحت يدها الا ان حدوث كل هذه الانشقاقات والتفاعلات فى وجود الزعيم المؤسس ومايحمله من كاريزما طاغية كل ذلك جعل الجسم العام للحركة يتماسك رغم شدة الضربات ، ونجحت نوعا ما فى الخروج من ازماتها الى ان توصلت الى اتفاق السلام وانهت الحرب وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية التى رحل بعدها مباشرة الدكتور قرنق فى حادث غامض واستمرت الحركة الى ان تم الانفصال واصبح ذلك الجسم الكبير حزبا من دولة اخرى وتجمع ابناء السودان فى كيانهم الجديد – الحركة الشعبية قطاع الشمال – الذى لم يخل هو الاخر من تشققات وخلافات ومشاكسات هنا وهناك لكنها ظلت صغيرة ومقدور على تجاوزها الى ان جاء التطور الحالى ممثلا فى استقالة الناطق الرسمى باسم الحركة الاستاذ مبارك اردول الذى دفعته الخلافات الداخلية لتقديم استقالته من جميع المناصب بالحركة ، واشتكى أردول في استقالته التي دفع بها إلى رئيس الحركة مالك عقار من وجود خلل تنظيمي داخل منظومات الحركة، فضلاً عن خلافات بينه وبين عرمان جعلت عملهما ضمن فريق واحد متعذرا (بحسب تعبيره).

أردول رفض اتهام عرمان له بالخيانة وانه على علاقة مع أعضاء بالمجلس العسكري،

وسرد أردول عدداً من الأسباب للاستقالة بينها رفض عرمان منذ عام 2017م تعيين مساعد للأمين العام بالداخل بغية السماح للعضوية بالقيام بدورها في الساحة السياسية، إضافة لرفض عرمان زيارة وفد الحركة لمقر الاعتصام بالقيادة العامة للجيش قبل الفض وعقد مؤتمر صحفي، فضلاً عن ممانعته إجراء هيكلة لصحيفة الحركة (مدارات جديدة)، وأشار إلى أن وجهات النظر تباينت بينه وبين عرمان حول الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية ومواقف نائب الرئيس الشخصية المعلنة باسم الحركة. وأكد أنه سيظل محتفظاً بعضوية المجلس القيادي الانتقالي لفترة شهرين شريطة إصلاح الأمور من الداخل، معلناً مغادرته المجلس حال عدم اتخاذ خطوات جدية لبناء تنظيم حقيقي.

ونقول ان استقالة اردول هذه ستكون ذات تاثير على مسار الحركة فالرجل اضافة الى انه ضرب على وتر حساس بذكره مسألة اعتصام القيادة العامة ورفض عرمان زيارة وفد الحركة للاعتصام فانه – اردول – يتمتع بعلاقات واسعة وسط الشباب وخاصة اولئك الغير منتمين للحركة الشعبية لكنهم على استعداد للتواصل مع قادتها ورموزها واستجلاء بعض المواقف ومعرفة مايدور داخل اروقتها وهو النشاط الذى كان يوليه اردول اهتماما خاصا عبر انفتاحه على مجموعات كبيرة من الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعى والدخول معهم فى حوارات شهدتها ساحات الفيس بوك والواتساب كاشهر منصات التواصل الاجتماعى فى بلادنا وهذا الامر يجعل الحركة الشعبية هى الخاسر الاكبر ان فقدت اردول ولن يستطيع عرمان رغم تمرسه وخبراته الطويلة لن يستطيع ان يقوم بما قام ويقوم به اردول.