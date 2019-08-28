الفنانة سميرة دنيا تقص “شريط افتتاح” عودة (ليالي البروف)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي عن عودة حفلاتها الجماهيرية التي تقوم بتنظيمها بفندق القراند هوليداي فيلا، وأرفقت الشركة أمس بياناً مميزاً ومختلفاً عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك البيان الذي أكدت فيه العودة من جديد لمواصلة الحفلات واختارت سميرة دنيا لكي تقص شريط افتتاح العودة.

جدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني، أن شركة البروف قامت بإيقاف الليالي منذ اندلاع الاحتجاجات التي سبقت سقوط النظام، وحازت بتلك الخطوة على ثناء وتقدير كل الشعب السوداني.