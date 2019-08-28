- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
استعرضت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، في اجتماعاتها أمس، الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الأزرق ،النيل الرئيسي، ونهر عطبرة. وبحسب البيانات الواردة من المحطات الرئيسية وصور الأقمار الاصطناعية، تلاحظ وجود سحب ممطرة في الهضة الإثيوبية وعليه سيكون الوضع العام للفيضان، (الحبس الدمازين – سنار سيشهد استقراراً)، (سنار – الخرطوم: سيشهد استقراراً)، (الجبلين – جبل أولياء: مستقر)، (الخرطوم- شندي سيشهد استقراراً)، (شندي – عطبرة سيشهد استقراراً)،(خزان خشم القربة – عطبرة سيشهد ارتفاعاً)، (عطبرة – خزان مروى – سيشهد ارتفاعاً)،(خزان مروي _ الدبة ـ سيشهد استقراراً)، (الدبة – دنقلا) سيشهد استقراراً.
وأشار مقرر اللجنة بله أحمد عبد الرحمن، إلى استمرار
الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الفيضان بولاية الخرطوم، داعياً المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة في ولاية سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار معظم الأحباس المائية بالبلاد…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.