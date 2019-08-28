مفاجآت في قائمة منتخب السودان لمواجهة تشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت قائمة منتخب السودان، التي ستواجه تشاد في الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، عن مفاجآت كبيرة. وخلت القائمة من ولاء الدين موسى ووليد الشعلة، بينما نال شرف الاختيار لأول مرة، الحارس علي عبد الله أبو عشرين وأحمد التش، والثنائي محمد الرشيد وأحمد آدم. وظهر لأول مرة في القائمة، صانع ألعاب الخرطوم الوطني عزام عادل. وجاءت قائمة صقور الجديان على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين – يونس الطيب الدفاع: عبد اللطيف بويا – السمؤال ميرغني – أطهر الطاهر – حسين الجريف – أحمد آدم الوسط: نصر الدين الشغيل – نزار حامد – أبو عاقلة عبد الله – أمير كمال – رمضان عجب – أحمد التش – محمد الرشيد – صلاح عادل – عزام عادل الهجوم: محمد موسى الضي – معاذ القوز – ياسر مزمل

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