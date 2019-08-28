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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية.
وأطلت حلا ، في أحدث جلسة تصوير كما لم ترونها من قبل منذ قرار عودتها للفن، جاءت إطلالاتها صيفية متنوعة، فأطلت في إحدى الصور بفستان سهرة أبيض اللون ناعم التصميم.
كما ظهرت حلا شيحة في صورة أخرى ترتدي تيشيرت Crop مخطط مع تنورة كحلي مفتوحة من الأمام كشفت ساقيها، وفي لقطة أخرى ظهرت بتنورة وتوب Crop وهي ممددة على “شازلونج”.
واكتفت حلا شيحة بنشر صورتين فقط من أحدث جلسة تصوير على انستقرام، ويبدو أنها اختارت أكثر صورتين ترتكز على تفاصيل الوجه، مع حرصها على غلق خاصية التعليقات حتى لا تتعرض لانتقادات، إلا أنه ورغم ذلك انهالت عليها الانتقادات الجارحة بعد انتشار صور جلسة التصوير.
يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة هو مسلسل “زلزال” الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رمضان وعرض في رمضان 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلعها للنقاب .. حلا شيحة تنشر صور جريئة على السرير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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