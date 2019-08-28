تعديلات وسط مرشحي العسكري للوزارات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتجه العسكريون بمجلس السيادة لتغيير مرشحيهم للوزارات بخلاف ما أعلنه المتحدث باسم المجلس آنذاك. وقال مصدر مطلع إن المكون العسكري بالمجلس السيادي يتجه لتسمية الفريق عباس عبد العزيز وزيراً للدفاع، والفريق أول جمال عمر مديراً لجهاز المخابرات العامة، والفريق شرطة عادل بشاير للداخلية.

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