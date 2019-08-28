تفاصيل بوادر أزمة بين الهلال وإتحاد الكرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين نادي الهلال الخرطوم واتحاد كرة القدم السوداني بعدما أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة زدرافكو لوجاروشيتش عن قائمته لمباراة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر تضم”13″ لاعبًا من الهلال.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإنّ الأزمة لاحت بسبب المواجهة التي تنتظر الهلال أمام أنيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا والمقرّر لها الثالث عشر من الشهر الجاري.

و”الثلاثاء”، أعلن الجهاز الفني لمنتخب السودان قائمة من”20″ لاعبًا ضمت كلاً من يونس الطيب، السمؤال ميرغني، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، أبو عاقلة عبد الله، نزار حامد، نصر الدين الشغيل، حسين الجريف، محمد موسى الضي، علي عبد الله أبو عشرين، أمير كمال، أحمد آدم، محمد الرشيد، رمضان عجب، أحمد التش، ياسر مزمل، صلاح عادل، مصطفى كرشوم، عزام عادل، معاذ عبد الرحيم.

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وسيلعب السودان أمام تشاد ذهابًا في الخامس من سبتمبر القادم، فيما سيخوض لقاء الإياب خلال أكتوبر.

وشدّد اتحاد كرة القدم السوداني على انتظام كل اللاعبين الذين تم اختيارهم لمباراة تشاد في المعسكر الذي تقرّر أنّ يبدأ الأحد المقبل.

وقالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ إدارة الهلال ينتظر أنّ تبحث مع رئيس اتحاد الكرة لبحث الموقف حتى لا يتضرّر الفريق في البطولة الأفريقية.

ويشارك الهلال وحيدًا في دوري أبطال أفريقيا ممثلاً للسودان بعدما غادر المريخ البطولة من الدور التمهيدي على حساب شبيبة القبائل الجزائري”السبت” الماضي.