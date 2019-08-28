مفاجأة.. هل عرض "نجم الهلال" نفسه على نادي النصر؟

كشف الإعلامي السعودي "عبد العزيز المريسل" والمقرب من نادي النصر السعودي عن مفاجآة مدوية، وذلك بعدما أكد بأن البرازيلي المخضرم "كاروس إدواردو" نجم نادي الهلال السعودي يعيش في حالة غضب وإستياء كبيرة بسبب تصرفات إدارة الهلال السعودي معه في الفترة الأخيرة.
وأوضح المريسل في تصريحاته له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن لاعب الهلال السعودي، كارلوس إدواردو" قد عرض نفسه على نادي النصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة مع قرب إنتهاء عقد اللاعب مع ناديه الحالي الهلال.
وكانت إدارة نادي الهلال السعودي، قد أسقطت إسم اللاعب البرازيلي من القائمة الآسوية، وذلك من أجل ضم اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، والذي إنتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، حيث أشترى الزعيم عقد اللاعب بصورة نهائية من النادي البرتغالي، بعدما كان يلعب لصالح الهلال في الموسم الماضي على سبيل الإعارة فقط.
وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت إلى كون إدارة نادي الهلال السعودي قد رفضت السماح للاعب بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي، وذلك على الرغم من كونه قد تلقى عروض مغرية من قبل أندية في الدوري الإماراتي، ولكن إدارة الزعيم قد رفضت كل هذه العروض، وأصرت على بقاء البرازيلي داخل الفريق.
يذكر بأن كارلوس إدواردو، والذي قارب على سن ال30، قد أنتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي في صيف عام 2015، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، وخلال 4 مواسم فقط، نجم البرازيلي في أن يكون الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في نادي الهلال السعودي.
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