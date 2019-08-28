جالطة سراي يطلب من النصر السعودي إنقاذه من قانون اللعب المالي

قالت الصحف التركية صباح اليوم إن إدارة نادي جالطة سراي التركي، قد تقدمت بطلب عاجل إلى نظيرتها في نادي النصر السعودي، وذلك بشأن عقد اللاعب البرازيلي مايكون، والذي إنتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي قادمًا من جالطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف في شهر يناير الماضي، وذلك مقابل حصول النادي التركي على نحو 1.7 مليون يورو، ومع وجود بند أحقية شراء يصل لنحو 2.5 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "الصباح" التركية، بأن إدارة جالطة سراي قد طلبت من إدارة العالمي، ضرورة تفعيل بند أحقية الشراء في عقد مايكون في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تفادي وقوع نادي جالطة سراي التركي في مشاكل تتعلق بقانون اللعب المالي النظيف، حيث يأمل النادي التركي في الحصول على مبلغ مالي يصل لنحو 2.5 مليون يورو، وهي قيمة بيع اللاعب مايكون لنادي النصر.

وبحسب الصحف التركية، فإن حدوث هذا الأمر سيجعل نادي النصر السعودي بعيد عن مشاكل قانون اللعب المالي النظيف، والذي لا يسمح للأندية بأن تكون قيمة مصروفاتها في سوق الإنتقالات أعلى من قيمة عوائد النادي.

الجدير بالذكر أن مايكون قد أنتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وشارك اللاعب في 13 مباراة فقط مع العالمي في بطولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

وفي سياق منفصل، قالت الصحف السعودية، بأن نادي النصر السعودي قد يجري بعض الصفقات القوية خلال الساعات المقبلة، قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ويعد اللاعب البرازيلي كايو لوكاس نجم بنفيكا البرتغالي، هو واحد من أبرز المرشحين للإنضمام إلى كتبية العالمي قبل غلق الميركاتو.