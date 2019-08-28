النصر السعودي يقاتل لضم نجم بنفيكا

قالت تقارير صحفية برتغالية إن نادي النصر السعودي قد دخل في مفاوضات جادة مع نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك من أجل الحصول على خدمات اللاعب والجناح البرازيلي، كايو لوكاس، وذلك بناء على طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية في المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل، والموافق 31 أغسطس الجاري.

وذكرت الصحف البرتغالية أن النصر لا يمانع في دفع المقابل المادي المطلوب من قبل إدارة بنفيكا للحصول على توقيعات كايو لوكاس، والذي إنضم لصفوف النادي البرتغالي في شهر يناير الماضي، ورغم ذلك لم يشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في أي مباراة منذ لحظة إنضمامه وحتى الآن.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، بأن النادي السعودي قد حاول في البداية التعاقد مع البيروفي كاريلو، ولكن الأخير أختار الإنضمام لصفوف نادي الهلال السعودي، ولذا فإن مدرب نادي النصر السعودي، روي فيتوريا، يريد الآن الحصول على توقيع كايو قبل غلق سوق الإنتقالات.

وفي سياق منفصل، نشرت الصحف السعودية، تصريحات للمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، عبد الرحمن الحلافي، والتي أكد فيها، بأن نادي النصر السعودي قد لا يجري أي صفقات أخرى في الميركاتو الحالي، مشددًا على كون مجلس الإدارة يرى بأن النصر أصبح كامل الصفوف ولا يحتاج إلى تعاقدات أخرى في هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي قد نجح في تحقيق الإنتصار في المباراة الأولى له على حساب نادي ضمك في بطولة الدوري السعودي الممتاز، وعلى مستوى بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، قد نجح الفريق في تحقيق الإنتصار على حساب نادي السد القطري في ذهاب دور ربع النهائي على أرضية ملعبه في الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، ليضع قدم في دور نصف النهائي.