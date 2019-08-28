نيمار في تدريب باريس سان جيرمان

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تدريبات فريقه صباح اليوم استعدادا لمواجهة ميتز، بالدوري الفرنسي الممتاز.

وواصل الفريق الباريسي، تدريباته تحت قيادة الألماني توخيل المدير الفني، حيث التقطت كاميرات المصورين ظهور نيمار، بالتدريبات استعدادا لمواجهة ميتز بالجولة الرابعة.

وغاب نيمار عن جميع مباريات باريس سان جيرمان، منذ بداية الموسم وحتى الآن بأمر المدرب الألماني توماس توخيل والبرازيلي لويناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، حتى حسم مستقبله الغامض.

واقترب نيمار من تمثيل صفوف برشلونة مجدداً حيث يتوقع أن تتم الصفقة قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية والمستمرة حتى يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

واجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان الذي مثله ليوناردو المدير الرياضي بالإضافة إلى محامي رئيس النادي ناصر الخليفي، حيث قدم البارسا عرضه الأخير من أجل ضم نيمار واستعادة خدماته مرة أخرى.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً لضم نيمار مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي جاء للبارسا من موسمين لتعويض رحيل البرازيلي عندما انتقل لباريس وقتها عام 2017.

وانتقل نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة.

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ودخلت أندية؛ يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد في مفاوضات جادة مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار لكن مفاوضات النادي الإيطالي لم تكن بنفس درجة جدية النادي الملكي والبارسا.

وقال عضو مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، خافيير بورداس، أمس الثلاثاء، إن "صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا "أصبحت أقرب" للفريق الكتالوني، وذلك بعد اجتماع مسؤولي الناديين صباح اليوم في باريس".

وسافر وفد كاتالوني يضم مدير عام النادي أوسكار جراو، والمدير الرياضي الفرنسي إيريك أبيدال، وعضو مجلس الإدارة خافيير بورداس، فضلا عن ممثل النادي في البرازيل، أندريه كوري، صباح الثلاثاء في رحلة خاصة إلى العاصمة الفرنسية من أجل تقديم عرض جديد لإدارة النادي الباريسي للحصول على خدمات نيمار.

ولدى وصول وفد البلاوجرانا لبرشلونة، اكتفى بورداس بتصريح مقتضب لوسائل الإعلام قال فيه: "لم نتوصل لاتفاق بعد. المفاوضات ما زالت جارية، والصفقة باتت أقرب".

وكانت جريدة "لو باريزيان" الفرنسية في نسختها الإلكترونية، قد أشارت إلى أن مسئولي البرسا عرضوا خلال الاجتماع دفع 170 مليون يورو على دفعتين من أجل استعادة اللاعب الذي غادر النادي قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "البلاوغرانا".

وأضافت الجريدة ذائعة الصيت أن العرض لا يتضمن دخول أي لاعب من البرسا ضمن الصفقة.

وانتهى الاجتماع، الذي استمر لساعات منذ صباح اليوم، دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن المدير الرياضي لبطل فرنسا، البرازيلي ليوناردو، تعهد لمسئولي البرسا بالرد "مساء اليوم أو غداً" على العرض.