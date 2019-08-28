السعودية تصرف 40 مليار ريال معاشات في النصف الأول من 2019

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، اليوم الاربعاء، عن أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمتقاعدين والمستفيدين خلال النصف الأول من 2019 بلغت 40 مليار ريال.

وأوضحت" المؤسسة " أن المبالغ التى صرفتها للمتقاعدين و المستفدين زادت بمقدار 3.5 مليارات ريال عن نفس الفترة من 2018.

وأضافت أن عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من 2019 بلغ 29,474 متقاعدا في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من 2018 حوالى 25,981 متقاعدا بزيادة قدرها 13% ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من 2019 نحو 933,184 متقاعدا يصرف لهم شهريا 6.6 مليارات ريال.

من جانب آخر أنهت المؤسسة أكثر من (1.2) مليون معاملة خلال النصف الأول من 2019 منها (88%) معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري، والذي بدورة يسهم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز التعاملات الرقمية بكل فعالية وكفاءة.



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تتمتع المؤسسة العامة للتقاعد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إدارياً بوزير الخدمة المدنية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، بالإضافة إلى ٥١ فرع ومكتب يمثلون المؤسسة في جميع أنحاء المملكة.

وتتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية الـتأمينية، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي أنظمة آخر للتقاعد، كما له أن يعهد إليها بإدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، ووفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بتنمية الموارد المالية لها سعياً إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها، ودعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقاً لما تحدده اللوائح.

وكانت المؤسسة دشنت مؤخرا للتقاعدين الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال، حيث بينت أن تدشين الرقم الجديد سيشكل قناة تواصل جديدة مع عملاء المؤسسة، كما يأتي حرصاً منها على خدمة عملائها خارج المملكة حيث يتيح استقبال المكالمات من خارج المملكة.

وتصرف المؤسسة المعاش هو كل موظف ( مدنى/ عسكري) انتهت مدة خدمته، وخصص له بموجب أنظمة التقاعد معاشاً تقاعدياً عن الفترة التي قضاها.