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الصندوق السيادي السعودي يحصل على قرض قصير الأجل بـ 10 مليارات دولار

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توصل الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة “PIF”) إلى اتفاق مع البنوك حول شروط حصوله على قرض قصير الأجل بقيمة 10 مليارات دولار، وفق مصادر وكالة بلومبيرج.

وسيدفع الصندوق 30 نقطة أساس فوق Libor وهي الفائدة بين البنوك في لندن، للحصول على القرض لمدة سنة واحدة مع خيار تمديده لعام إضافي.

علما أن صندوق الاستثمارات العامة تلقى عروضاً من البنوك بقيمة 20 مليار دولار.

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تجدر الإشارة إلى أن القرض المجمع الأول للصندوق السيادي السعودي كان بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي، بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق Libor، وكان لأجل 5 سنوات.

هذا وسيوفر القرض السيولة لصندوق الاستثمارات العامة لحين إتمام بيع حصته في سابك، البالغة 70%، بقيمة 70 مليار دولار إلى أرامكو.

ومن المتوقع أن تسدد أرامكو نصف قيمة الحصة هذا العام والمتبقي خلال العامين المقبلين

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