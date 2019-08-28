فالفيردي في ورطة.. الإصابة تحرم "ميسي" من 4 مباريات مصيرية

تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي صدمة قوية بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية صادرة صباح اليوم في إسبانيا أن ميسي لم يتعافى من الإصابة في ساق القدم اليمنى وسيغيب عن الفريق لمدة شهر..

وأضافت التقارير أن ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة مع برشلونة عقب فترك التوقف الدولي، وسيكون وقتها متعافي من الإصابة.

وأشارت التقارير إلى المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها ميسي بسبب الإصابة وهي أوساسونا - فالنسيا - غرناطة - فياريال.

وتعرض ميسي للإصابة في ساق قدمه اليمنى والتي حرمته من المشاركة أمام أتليتك بيلباو وريال بيتيس.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في الليجا بالخسارة في المباراة الأولى أمام أتلتيتك بيلياو بهدف نظيف والفوز في اللقاء الثاني أمام ريال بيتيس بنتيجة ٥-٢.

برشلونة ونيمار

يبدو أن الأمور تتعقد يوما بعد يوم في مسألة تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا أو كما يحب أن يطلق عليه البعض نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بسبب مطالب نادي العاصمة الفرنسية المبالغ فيها حيث يطلب أكثر من المبلغ الذي تم دفعه فيه قبل عامين والذي قدر حينها بمبلغ 222 مليون يورو.

نيمار إلى أين؟

نيمار إلى أين ؟ هذا السؤال يتم طرحه منذ نهاية الموسم الماضي ففي كل دقيقة أكثر من خبر عن نيمار إلى أين سيذهب هل يعود إلى برشلونة فريقه السابق والذي قدم فيه مرحلة رائعة للغاية ويحاول أن يعود من جديد لمزاملة أصدقائه المميزين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز عليكم أن تدققوا في مصير لاعب ترك كل هذا الجمال من أجل الأموال.

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برشلونة لا يتحدث وباريس يصمت واللاعب يتحرك

البداية كانت من نيمار صحيح أنه لم يصرح علنا أنه يريد العودة لبرشلونة لكنه تعرض لإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا ، ويغيب عن البطولة التي استضافتها بلاده وفازت بها في النهاية بدونه ليبرهن اللاعبون أنهم على مستوى عال وأنهم يمكنهم الفوز بدون نيمار وهو النجم الأول في البرازيل بالوقت الحالي ورغم ذلك حققوا اللقب الغائب عن بلاد السامبا منذ 2007 بعد الفوز في النهائي على منتخب بيرو في مباراة كانت حافلة بالندية والإثارة من المنتخبين الكبيرين.

انتهت البطولة وعاد نجوم أمريكا الجنوبية إلى أنديتهم للالتحاق بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد والتحديات التي تنتظرهم لكن الحكاية لم تنته بل بدأت عندما أخبر نيمار بعض من زملائه وتسربت في وسائل الإعلام أنه لا يريد العودة إلى التدريبات وبالفعل لم يعد في الوقت المحدد.

بداية الشرخ بين نيمار وباريس سان جيرمان

الجميع يشعر بالغضب من الخسارة أمام رين في نهائي كأس فرنسا، الجميع يصعد في باريس لاستلام ميداليات المركز الثاني مشجع من جماهير رين يقوم بتعنيف نيمار لكن الأخير لم يكن يتمتع بالهدوء الذي عاهدناه على النجوم الكبار وقام بالاشتباك مع المشجع ليتم فرض عقوبات على اللاعب وإيقافه، زاد نيمار الطين بلة عندما رفض الحضور في الموعد الذي حدده فريقه للعودة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

باريس سان جيرمان ومجلس إدارته برئاسة القطري ناصر الخليفي والمدير الرياضي للنادي الباريسي ليوناردو استشاطوا غضبا من اللاعب وأصدر النادي بيانا يعلن فيه تمرد لاعبه الأمر الذي زاد من الوضع سوءا بين اللاعب وناديه، لكن اللاعب عاد بعدها للتدريبات، بدا للجميع أن النادي سيعاقبه على فعلته وهو ما ظهر واضحا في الفترة الماضية، فمنذ قدومه من العطلة وهو لم يلمس الكرة ولم يلعب في أي مباراة سواء ودية أو رسمية للفريق الباريسي، حيث صرح المدرب الألماني لباريس، توماس توخيل أن نيمار سليم 100 % لكنه لن يكون ضمن قائمة الفريق حتة تتم حل جميع أزماته ومشاكله مع النادي.

باريس سان جيرمان يطلب الأموال الضخمة

التقارير الصحفية في فرنسا وإسبانيا أشارت إلى أن برشلونة يرغب بالفعل في ضم نيمار لكنه لا يريد المجازفة والذهاب إلى إدارة باريس والتي تعلم جيدا أنهم سيفرضون عليهم شروطهم وسيطلبون أموالا ضخمة لن يستطيع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا أن يدفعها في الوقت الحالي بعد دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو، لكن ليوناردو قام بالاجتماع بنيمار والأخير أبلغه أنه يريد الرحيل وبدأت مرحلة جديدة في حياة البرازيلي.

برشلونة يقوم بالخطوة الحاسمة من أجل نيمار

إيريك أبيدال مدير التعاقدات بنادي برشلونة، ذهب إلى باريس والتقطته العدسات وهو في طريقه إلى إدارة الباريسيين من أجل التفاوض لكن لم يصل الناديان إلى أي حل يرضي جميع الأطراف، فالبارسا لا يريد دفع الأموال ويرغب في إدخال لاعب أو لاعبين في الصفقة والخليفي يرفض ويطلب الأموال فقط، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أي شخص في باريس أو برشلونة إلى أين سيذهب نيمار؟!