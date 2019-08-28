مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر سبتمبر

ينتظر نادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا مباريات قوية نسبيًا خلال شهر سبتمبر الجديد حيثُ سيخوض بطل البريميرليج 3 مواجهات في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الرياضي الجديد 2019/2020.

ويسعى نجوم نادي مانشستر سيتي للحفاظ على اللقب ومواصلة المشوار خاصةً أن المنافسة هذا الموسم أصعب بكثير نظراً لأن فريق ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي يملكون الحافز لتقديم مستويات عالية لذلك جوارديولا أمام موسم قوي.

ويعد استمرار الاسباني جوارديولا عنصر هام جداً في منظومة مانشستر سيتي مع الاستقرار الإداري والعناصر المتواجدة في صفوف الفريق المانشستراوي فقد كان المدرب الاسباني مرشحاً هذا الصيف لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي خلفاً للمدرب ماسيميليانو أليجري.

وخاض نادي مانشستر سيتي حتى الآن 3 مباريات في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وحصد 7 نقاط فقط ليكون خلف ليفربول صاحب الصدارة بـ9 نقاط، فقد فاز المان سيتي على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة ثم التعادل مع توتنهام بـ2-2 ثم في الجولة الثالثة والفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج على رأس قائمة هدافي الدوري الانجليزي بعد 3 جولات برصيد 5 أهداف بالتساوي مع تيمو بوكي لاعب نورويتش بينما نجمنا المصري محمد صلاح لديه 3 أهداف حتى الآن ويسعى لزيادة حصيلته التهديفية خلال المباريات المقبلة.

وفيما يلي نرصد لكم متابعينا الكرام أينما كنتم عبر موقع "الفجر الرياضي" مواعيد وتوقيات مباريات نادي مانشستر سيتي خلال شهر سبتمبر، مع العلم أن مان سيتي يلعب في صفوفه النجم العربي الجزائري رياض محرز والذي ينال إعجاب مدربه الاسباني بيب جوارديولا:

1- نوريتش × مانشستر سيتي

يوم السبت والموافق 14 سبتمبر الشهر الجديد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وستنطلق مباراة نورويتش مع مانشستر سيتي على ملعب "كارو رود" وذلك في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/20.

2- مانشستر سيتي × واتفورد

يوم السبت والموافق 21 سبتمبر الشهر الجديد وذلك في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع واتفورد على استاد الاتحاد وذلك في الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/20.

3- إيفرتون × مانشستر سيتي

يوم الأحد والموافق 29 سبتمبر الشهر الجديد وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتنطلق مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي على ملعب جوديسون بارك وذلك في الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/20.

مباريات محمد صلاح في شهر سبتمبر.. صدام ضد تشيلسي وخوف من فخين

Advertisements

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح اختبارات صعبة في مباريات شهر سبتمبر المقبل حيثُ يواجه أبطال أوروبا 3 مباريات هامة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الرياضي الجديد 2019/2020، والذي يسعى فيه الريدز للتويج باللقب الذي يغيب عن خزائن النادي منذ وقت طويل.

وقدم نادي ليفربول موسماً استثنائياً بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب حيثُ توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام ثم الفوز بلقب السوبر الأوروبي بعد عبور تشيلسي بصعوبة في غياب الحارس البرازيلي الأساسي أليسون بيكر، واحتل الفريق أيضاً وصافة الدوري الانجليزي بالموسم الماضي.

وكان نادي ليفربول بمشاركة النجم المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات في الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظة وفاز بهم جميعاً؛ أمام نورويتش 4-1 ثم ساوثهامبتون 2-1 وآسنال 3-1.

ويحتل نادي ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط حيثُ فاز بثلاثة مباريات وسجل 9 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 3 أهداف بينما في الصدارة تيمو بوكي لاعب نورويتش ورحيم ستيرلينج برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي نرصد لكم متابعينا الكرام ومحبي الكرة العالمية عبر موقع "الفجر الرياضي" في التقرير التالي مباريات نادي ليفربول الانجليزي في شهر سبتمبر الجديد ومواعيدها وتوقيتها:

1- ليفربول × نيوكاسل يونايتد

يوم السبت الموافق 14 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

2- تشيلسي × ليفربول

يوم الأحد والموافق 22 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

3- شيفيلد يونايتد × ليفربول

يوم السبت والموافق 28 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ويستضيف ملعب "برامول لين" مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بموسمه الجديد 2019/20.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بعد التلاعب بديفيد ليوز مدافع المدفعجية الذي كشف عن كواليس حديثه الفرعون المصري مشيرًا إلى أنه رفض الاحتكاك بمحمد صلاح في الهدف الثالث حتى لا يتعرض إلى الطرد وهو ما اعترف به صلاح الذي قال إنه لم يشعر بأي احتكاك أو شد من قميصه.