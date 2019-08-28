الجنيه الاسترليني يتراجع أمام الدولار بنحو 0.8%

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 28-8-2019 بنحو 0.8% مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، ما جعلها العملة الرئيسية الأسوأ أداءً وسط تكثيف الشكوك بشأن قدرة رئيس وزراء بريطانيا بالفوز بدعم برلماني بشأن اتفاق البريكست.

وتأثرت عملة بريطانيا سلباً على خلفية القلق بشأن خطر مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبية في مارس المقبل دون اتفاق.

وجاء الإسترليني تحت الضغط مع تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية أفادات بوجود انقسامات من جانب المشرعين الرئيسين تجاه تريزا ماي وسط احتمالات بشأن مزيد من الاستقالات من إدارتها.

وفي تعاملات اليوم الأربعاء 28-8-2019"، هبط الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1.2% عند 1.2825 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وكان نائب محافظ بنك إنجلترا "بين برودبنت" توقع أن تؤثر فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة في النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد البريطاني.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.8% ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2862 دولار.

كما هبط الإسترليني مقابل اليورو بأكثر من 0.2% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8758 إسترليني.

ماهو الجنيه الإسترليني:

يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو. وهو رابع عملة الأكثر تداول في سوق الصرف الأجنبي المسمى فوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

هو عملة بريطانيا ويسمى أيضاً الجنيه البريطاني أو الإنجليزي أو الباوند (British Pound) ويُيدعى بالعامية إسم كويد أو (Quid)، وينقسم إلى مئة بنس، ويُعد الجنية الإسترليني ثالث أكبر إحتياطي نقدي في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، كما يحتل المركز الرابع في قائمة العملات الأكثر تداول في أسواق تداول العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي واليورو والين

الدول التي تستعمل الجنية الإسترليني:

الجنية الإسترليني يتم تداولة في: بريطانيا، جزيرة مان، جزر القنال الإنجليزي، أقاليم ما وراء البحار البريطانية، جورجيا الجنوبية، جزر ساندويتش الجنوبية، المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وتريستان دا كونا، جبل طارق، جزر فوكلاند، جزيرة سانت هيلينا، جزيرة أسينشين.

كما تُصدر جزر القنال وجزيرة مان نسخة من الجنية الإسترليني يتم تداولها فيها وتُدعى جنيه مانكس وجنيه جيرزي وجنيه غيرنسي.

فئات الجنيه الإسترليني:

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1-2-3-4-5-10-20-50 بنس.

1-2-3-5-10-20-50-100-500-1000 باوند.

العوامل المؤثره على سعر صرف الجنيه الإسترليني:

- حجم الودائع في مصارف المملكة المتحدة.

- معدل تضخم الأسعار في بريطانيا.

- معدلات التطور الإقتصادي في بريطانيا.

- النمو الاقتصادي في بريطانيا.

- توازن العمله في الأسواق العالمية والمحلية.

- بيانات ومعلومات أداء الإقتصاد البريطاني.

- أسعار الذهب والنفط والغاز في السوق العالمي.

- معدلات تطور الصناعه في بريطانيا.

- تقارير الأرصده والدفعات والودائع.

- معدل البطاله في المملكة المتحدة.