تعرف على الحد الأدنى لفتح حساب توفير بالبنك التجاري الدولى

يوفر البنك التجاري الدولى العديد من حسابات التوفير التى تشجع العملاء على وضع أموالهم فيه والحصول على عائد دوري كما يريدون.

وتستعرض "الفجر" خلال التقرير التالي شروط والعائد على حسابات التوفير بالبنك التجاري الدولى حرصًا على استعراض كافة الخدمات المالية التى تقدمها البنوك:

يشطرت البنك التجاري الدولى حد أدنى 20 ألف جنيه كرصيد لفتح حساب توفبر بالجنيه المصري، وألف دولار لحسابات بالدولار الأمريكي، وتبلغ قيمة الرسوم السنوية لادارة الحساب نحو 100 جنيه، ويدفع العميل رسوم تتراوح بين 100 إلى 400 جنيه للأطلاع على كشف حساب الرصيد، بينما تكون مصاريف كشف الحساب الالكتروني مجانًا.

العائد على حسابات التوفير بالجنيه :

يتراوح العائد على حسابات التوفير بالجنيه بالبنك التجاري الدولى بين 3.75% إلى 10.75% سواء يوميا أو شهريا أو ربع سنويًا بحسب قيمة الأموال التى تم إيداعها في الحساب، حيث هناك :

1- عائد يومي تصاعدي: يتم احتسابه يومياً على رصيد الإقفال اليومي بدء من 100,000 جنيه مصرى، ويضاف شهرياً إلى الحساب

2- أوعائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهرياً على أقل رصيد شهري دائن بدء من 50,000 جنيه مصرى، ويضاف شهرياً إلى الحساب

أو أوعائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه شهرياً على أقل رصيد شهري دائن بدء من 20,000 جنيه مصرى، ويضاف ربع سنوياً إلى الحساب

العائد على حسابات التوفير بالدولار :

عائد يومي تصاعدي: يتم احتسابه يومياً علي رصيد الإقفال اليومي بدء من 5,000 دولار أمريكي، ويضاف يومياً إلى الحساب

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أو عائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهرياً على أقل رصيد شهري دائن بدء من 5,000 دولار أمريكي، ويضاف شهرياً إلى الحساب

أو عائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه يومياً على رصيد الإقفال اليومي ويضاف ربع سنوياً إلى الحساب​

​حسابات توفير الجنيه الإسترليني واليورو: يتم احتساب العائد يومياً ويضاف كل ثلاثة أشهر إلى الحساب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير بالبنك التجاري الدولى :

أوضح البنك التجاري الدولى أن المستندات التى يجب توفرها صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب ، وإيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز)، وثيقة إثبات مصدر للدخل، وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب

كان البنك التجاري الدولى قرر خلال الأسبوع الماضى " في اجتماع لجنة الأصول والخصوم خفض الفائدة

بين 0.75% إلى 3% على حساب التوفير ذي الشرائح، متأثرًا بقرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدعلى الايداع والاقتراض.

ولكن البنك قرر الابقاء على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية دون تغيير لتبقي عند 10.5% على العائد الشهري، و11% على العائد الربع السنوي أو 11.25% علي العائد النصف سنوي و11.5% على السنوي.