“قوى التغيير”: (18) وزارة للمدنيين و(2) للعسكر وهيئة سياحة

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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سلم المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قائمة المرشحين لشغل المناصب الوزارية بالحكومة الانتقالية التي بلغت (65) مرشحاً ومرشحة للوزارات والمجالس. وبالمقابل إعلان التشكيل الحكومي الانتقالي نهاية أغسطس الجاري.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تعميم صحفي أمس، إنه تسلم من “الحرية والتغيير” قوائم ترشيحات الوزراء التي بلغت (49) مرشحاً لـ(14) وزارة و(16) مرشحاً لـ(5) مجالس وزارية متخصصة.
وفي ذات السياق أكد القيادي بالحرية والتغيير أيمن خالد بحسب صحيفة الإنتباهة، أن عدد الوزارات لن يتجاوز الـ(20) تشمل (14) وزارة رشحت وزراءها “قوى الحرية والتغيير” و(4) مجالس وزارية إضافة لهيئة السياحة والآثار. منوهاً بأن الهيئة لا تعد وزارة، وقال إن وزارتي الدفاع والداخلية سيختار وزيريهما الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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