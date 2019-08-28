تعديلات في مرشحي العسكري للوزارات

التاريخ: 28-أغسطس-2019 فى : أخبار 27 مشاهدة Advertisements يتجه العسكريون بمجلس السيادة لتغيير مرشحيهم للوزارات بخلاف ما أعلنه المتحدث باسم المجلس آنذاك. وقال مصدر إن المكون العسكري بالمجلس السيادي يتجه لتسمية الفريق عباس عبد العزيز وزيراً للدفاع، والفريق أول جمال عمر مديراً لجهاز المخابرات العامة، والفريق شرطة عادل بشاير للداخلية، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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