اليوم محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير

تنعقد اليوم بمجمع المحاكم ببحري الجلسة المحددة لمحاكمة (42) متهماً من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بقتل المعلم أحمد الخير وذلك بحضور عدد كبير من أولياء الدم والناشطين السياسيين .

وكانت الجلسة السابقة قد أجلت نسبة لغياب إثنين من المتهمين بسبب المرض ، حيث يمثل الإتهام الدكتور عادل عبد الغني المحامي وعدد من المحامين .

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الجدير بالذكر أن المعلم أحمد الخير كان قد توفى أثناء إعتقاله بمنطقة خشم القربة وكانت النيابة قد إستمعت للشاكي في البلاغ وبعض الشهود الذين كانوا معه في الإعتقال وأدلوا بإفاداتهم في يومية التحري بما حدث أثناء إعتقال المعلم أحمد الخير وحددت الجلسة لسماع المتحري في البلاغ للسير في سماع قضية الإتهام بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )