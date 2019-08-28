تجدد الصراع ببورتسودان

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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لقى شخصان مصرعهما وجرح آخرين إثر تجدد الاشتباكات بمدينة بورتسوادانحاضرة البحر الأحمر بين قبيلتي البني عامر والنوية, بعد بعد ساعات من الهدنة التي حدثت نتيجة لتوقيع اطراف النزاع لصلح للمرة الثالثة, بجانب نشر قوات اضافية بالمدينة.
وشهد حي الرياض أمس بحسب صحيفة آخر لحظة مناوشات جديدة بين الطرفين نتج عنه حرق عدد من المنازل, رغم انتشار قوات كبيرة منذ يومين, ويتهم أهالي بورتسودان جهات بالعمل على التصعيد والوقوف وراء استمرار الاقتتال والحرائق وأعمال النهب بالمدينة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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