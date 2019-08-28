سقوط مبنى مكون من طابقين بسوق تنقاسي إنهياراً تاماً

التاريخ: 28-أغسطس-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة إنهار مبنى وسط سوق تنقاسي إنهياراً تاماً . وترجع التفاصيل إلى أن المبنى المكون من طابقين ، والذي يملكه أحد مواطني منطقة تنقاسي بمحلية مروي . Advertisements كان يعد لأن يكون عبارة عن دكاكين ومعرض وكان يجلس تحت المبنى عدد من القادمين من منطقة متفرقة من محلية مروي قاصدين سوق تنقاسي بحثاً عن الظل وأنقذتهم العناية الإلهية من موت محتمل ولم يسفر الإنهيار عن أي إصابات في الأرواح بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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