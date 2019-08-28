سقوط مبنى مكون من طابقين بسوق تنقاسي إنهياراً تاماً

التاريخ: 28-أغسطس-2019
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إنهار مبنى وسط سوق تنقاسي إنهياراً تاماً .
وترجع التفاصيل إلى أن المبنى المكون من طابقين ، والذي يملكه أحد مواطني منطقة تنقاسي بمحلية مروي .
كان يعد لأن يكون عبارة عن دكاكين ومعرض وكان يجلس تحت المبنى عدد من القادمين من منطقة متفرقة من محلية مروي قاصدين سوق تنقاسي بحثاً عن الظل وأنقذتهم العناية الإلهية من موت محتمل ولم يسفر الإنهيار عن أي إصابات في الأرواح بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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