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تجار (مجنسون) يمتصون الدولار من السوق

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التاريخ: 28-أغسطس-2019

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تجار (مجنسون) يمتصون الدولار من السوق

قال رئيس غرفة مستوردي الإطارات قاسم الصديق، إن شبكات أجنبية – لم يحددها- تلاعبت بالاقتصاد. وأفصح الصديق في تصريحات صحافية عن معلومات متعلقة بامتصاص تجار “مجنسون” للدولار من السوق وتحويله للخارج.

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وذكر الصديق أن تلك الشبكات تلاعبت بالاقتصاد عقب منح النظام السابق الجنسية السودانية لها بعيداً عن الإجراءات القانونية. وطالب في ذات الوقت بحسب صحيفة الإنتباهة، بمراجعة منح الجنسية للأجانب حفاظاً على سمعة البلد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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