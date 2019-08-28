بالتفصيل.. “زيرو فساد” يشن حملة شاملة على فساد “البشير” ورموز النظام المباد

دونت منظمة (زيرو فساد) (18) بلاغاً جديداً في مواجهة رموز النظام البائد. وأعلن عضو المنظمة المثنى أبو عيسى في منبر (سونا) أمس عن فتح بلاغ ضد الرئيس المخلوع ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات ومدير عام قوات الشرطة آنذاك لتورطهم في قتل المتظاهرين. وكشف في ذات الأثناء عن إصدار النيابة العامة أوامر للقبض على (7) متهمين، ونبه إلى وجود (200) ملف بحوزتها قيد التحريات.

وأفصح المثنى عن تورط الرئيس المخلوع ووالي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر في بيع أراضٍ لشركة الديار القطرية بحوالى (84) مليون دولار بعقد بيع كامل، وكشف عن إعفاء جهة عدلية لشركة الديار مبلغ (16) مليون دولار، بجانب بلاغ في مواجهة شركات بترول تتبع لنافذين بالنظام السابق لمعرفة أوجه صرف عائدات البترول التي بلغت ملياراً و (800) مليون دولار.

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وأبان المثنى بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الشركات كانت تستخدم المياه في عمليات التنقيب بدلا من الوقود الذي كانت تسجل مديونته على الحكومة، ولفت إلى تدوين بلاغ آخر يتعلق بضياع مبلغ (35) مليون دولار بين شركات النيل للملاحة ولجان التخلص من الفائض خاصة بالمواعين النهرية. وأشار المثنى إلى أن عدد البلاغات المدونة ضد رموز النظام بلغت حتى الآن (139) بلاغاً تتضمن مدينة البشير الطبية والخطوط البحرية والفلل الرئاسية وبلاغات تخص شركة (زين) للاتصالات، إضافة إلى بلاغ خاص باليخت الرئاسي الذي تم شراؤه في عام 2005م لتنفيذ البرنامج المصاحب لرؤساء القمة العربية التي انعقدت بالخرطوم آنذاك، ولكن التحريات أثبتت أن اليخت مصمم للمياه المالحة ولا يصلح للعمل في مياه النيل.

ومن جهتها أعلنت عضو المنظمة إخلاص قرنق عن إعادة فتح ملف قضية استيراد رجل الأعمال فضل محمد خير بدرة غير صالحة لتنقية مياه الشرب بالخرطوم وتم الإفراج عنه بالضمان المالي، في وقت طالبت فيه بإلزام والي شمال كردفان السابق أحمد هارون بتعويض القرى التي جرفتها المياه بالأبيض بسبب انقطاع طريق بارا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)