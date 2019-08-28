اعتقال أمين منظمة الشهيد وإعفاء غلام

التاريخ: 28-أغسطس-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة تواصلت حملة اعتقالات قيادات النظام السابق حيث ألقت السلطات القبض على القيادي بالحركة الاسلامية الأمين العام لمنظمة الشهيد محمد أحمد حاج ماجد واودع سجن كوبر. Advertisements وأبلغ مصدر ان الاعتقالات طالت مسؤولين بمنظمات تتبع للمؤتمر الوطني, وفي سياق آخر علمت صحيفة آخر لحظة ان قراراً أصدر باعفاء الأمين العام للصندوق القومي للاسكان د. غلام الدين عثمان, ولم تتم تسمية له. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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