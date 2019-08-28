الوسيط الإثيوبي بالغ معانا.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* لن نبارح محطة شبيبة القبائل حتى نستفيد من الدرس جيداً.
* او قل حتى نقوم بالتقييم العلمي الدقيق والاستفادة من المعلومات الصحيحة المحيطة بالقصة عشان نعرف الرصة.
* قصة القبائل زي ما فيها سلبيات برضو فيها ايجابيات كثيرة.
* الاولاد ادوا المباراتين بروح عالية وولاء للشعار لا شك فيه.
* وحتى الجهاز الفني استطاع ان يدير الموقعة الاولى بحنكة كادت تكفل له الفوز خارج الارض لولا سوء الطالع الذي لازم المهاجمين.
* وكادت تعيدنا بنقطة لولا تحامل التحكيم على ارض الجزائر ونقضه الهدف الصحيح للنعسان الذي استفاد فيه من تمريرة بكري الرائعة.
* ومن الايجابيات التي تحسب للجهاز الفني قيادته الفريق لاحراز اهداف تلاتة ملعوبة.
* ليست صدفة.
* فقط نحسب على الجهاز الفني زي ما ذكرنا امس اندفاعه الهجومي في وقت هو فائز فيه بالتلاتة ومتأهل مطلقاً التمهيدي بالتلاتة.
* فكانت الطامة اننا لم نستفد من اهدافنا التلاتة.
* ومن سلبيات اللقاء احجام بعض الجمهور من الوجود على المدرجات بصورته المعهودة.
* ولا نرى سبباً مقنعاً لذلك الغياب يا اهل الغياب.
* على كل كانت التجربة مفيدة جداً.
* فقط ما يحيرني هو موقف الوسيط الاثيوبي معنا.
* ما شفت لي حكم بحسب ركلة جزاء مشكوك مشكوك فيها يا ولدي على فريق في بلده وبين جماهيره وفي الزمن المضاف وتؤدي لتغيير النتيجة وقلب الموازين غير حكم الوسط الافريقي
* الوسيط الافريقي بالغ معانا.
* ما بتعرفوا يا علي اسد سوق نمرة اتنين؟؟؟
* ما شفتوا البلنت البحسبوها لما تدق محل الحقنة دقت وين؟؟؟؟
* ممكن الخصم يجيب هدف يطير بيهو اصحاب الارض في مثل هيك زمن اذا كان الهدف ناتج عن مهارة الخصم وحدها.
*زي قون سيو الطير السواسيو والمواسير في الدقيقه خمسة وتسعين داك.
* زي قون انيمبا التاني سنة ٢٠١١ في شباك الزنطور.
* لكن ضربة جزاء في ارضك ومشكوك فيها في زمن زي ده.
* علي اليمين انتوا ما بتعرفوا يا علي اسد.
* الحكم ده صلاة في المسجد ما عزمتوهو؟؟
* المهم.
* امامنا معركة عربية نحنا قدرها.
* ولعلنا نمسح الدموع على قميص الوداد.
* فالمريخ كبير وكبير جداً.
* ولو كانت القرعة تمهد له الطريق بفرق في بلدانها ما في زول بعرفها.
* او فرق بلدانها ذاتها مافي زول بعرفها زي الفرق البتقابل ناس روشا دي.
* كان شلنا كأس افريقيا قبل يبدأ.
* المهم.
* الزولفاني كان يتم تقييمه كل خمس دقائق اثناء المباراة.
* مفضي النص تارة.
* ومفضي الجربوكس تارة اخرى.
* الله ريحو من حروباتنا دي وفتح عليهو.
*ولكن لا تنسوا الاسم.
* فقط للذكرى.
* اها
*الكاف شاف كورة السبت.
*وشاف كورة الاحد.
* كمبيوتر الكاف قال
*الفريقين اللعبو يوم السبت الاتنين يصعدو
*والفريقين اللعبو يوم الاحد تاني ما يورونا وشوشهم.
* احرجتوا كمبيوتر الكاف ذاتو يا روشا.
* اسي عليكم الله الشفتوهو يوم الاحد ده بتسموهو كورة.
* وختت بكري للكورة في صدرو ومراوغة مدافعين وتكلها باللفت في السقف ده برضو كورة؟؟؟
* علي الحلف كلما اشوف بكري ادعو لكردنة.
* وفرح الصفراب الخرافي ليس لخروج المريخ الافريقي.
* ولكنه كيتا على قون بكري السمح ده.
* ناس قمة افراحها تأتي من اخفاقات الغير. * عمرها غير صفر ما تصير.
* ايها الناس.
*من الأسباب المباشرة للخروج ضعف ابو عشرين الفني.
* الهدف في الجزائر يسأل عنه لأن حارساً مبتدئاً لا يسمح لكرة هوائية ان تسقط خلفه.
* الهدف الاول للجزائر هنا جاء من كرة لا تستحق (النفض).
* واذا استحقت لا يكون النفض بهذه الطريقة.
*واذا كان بهذه الطريقة كان على الحارس ان ينهض برشاقة لانه هو من نفض وهو الذي عليه توقع عودتها مجدداً. * اضعف مهارات ابو عشرين الخروج الخاطئ.
* فعيوب ابو عشرين النسور هي نفسها عيوب ابو عشرين المريخ.
* مدرب الحراس منو يا اسد؟؟؟؟
* ولا على الله يا علي اسد.
* الحارس اللـه.
* لنا عودة.
* ايها الناس.
*نحن في دولة قانون.
*عملناها دولة قانون بي ايدنا وشديدنا.
*يبقى لما نقرر نشيل مجلسنا.
* لا مجال لذلك الا بالقانون في دولة القانون.
*غير كده لا بتشال ولا يحزنون ولا بنطون.
*المهم.
*٢٨ /٨ /٢٠١٩م
*يوم لن ينساه التاريخ
* تشكيل وإعلان الحكومة المدنيااااااااااو
*موش قلت ليكم نحنا دولة قانون؟؟؟
* ايها الناس.
* ان تنصروا الله ينصركم.
* اها.
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
* كان شفت يا والينا.
* بعد الباعوض والضبان طلعا عيننا.
* بعد البفباف سعرو الغالي طلع برضو عيننا.
* بعد الضبان بوظ عينينا.
* بعد الباعوض قطع كرعيننا.
* فتوى جديدة جابوها لينا.
*الطلح مع القرض قالوا لينا.
*سويناهن طلعنا نحنا من غرفنا يا والينا. *وفضل الضبان يشكر فينا.
* اظنو ضبان ضكر يا والينا.
*وفضل الباعوض ينوني فينا ويصفق لينا.
* سمعنا صفقة يا والينا.
سلك كهربا
ننساك كيف بس ورينا؟؟
والى لقاء.
سلك
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