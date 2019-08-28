الوسيط الإثيوبي بالغ معانا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لن نبارح محطة شبيبة القبائل حتى نستفيد من الدرس جيداً.

* او قل حتى نقوم بالتقييم العلمي الدقيق والاستفادة من المعلومات الصحيحة المحيطة بالقصة عشان نعرف الرصة.

* قصة القبائل زي ما فيها سلبيات برضو فيها ايجابيات كثيرة.

* الاولاد ادوا المباراتين بروح عالية وولاء للشعار لا شك فيه.

* وحتى الجهاز الفني استطاع ان يدير الموقعة الاولى بحنكة كادت تكفل له الفوز خارج الارض لولا سوء الطالع الذي لازم المهاجمين.

* وكادت تعيدنا بنقطة لولا تحامل التحكيم على ارض الجزائر ونقضه الهدف الصحيح للنعسان الذي استفاد فيه من تمريرة بكري الرائعة.

* ومن الايجابيات التي تحسب للجهاز الفني قيادته الفريق لاحراز اهداف تلاتة ملعوبة.

* ليست صدفة.

* فقط نحسب على الجهاز الفني زي ما ذكرنا امس اندفاعه الهجومي في وقت هو فائز فيه بالتلاتة ومتأهل مطلقاً التمهيدي بالتلاتة.

* فكانت الطامة اننا لم نستفد من اهدافنا التلاتة.

* ومن سلبيات اللقاء احجام بعض الجمهور من الوجود على المدرجات بصورته المعهودة.

* ولا نرى سبباً مقنعاً لذلك الغياب يا اهل الغياب.

* على كل كانت التجربة مفيدة جداً.

* فقط ما يحيرني هو موقف الوسيط الاثيوبي معنا.

* ما شفت لي حكم بحسب ركلة جزاء مشكوك مشكوك فيها يا ولدي على فريق في بلده وبين جماهيره وفي الزمن المضاف وتؤدي لتغيير النتيجة وقلب الموازين غير حكم الوسط الافريقي

* الوسيط الافريقي بالغ معانا.

* ما بتعرفوا يا علي اسد سوق نمرة اتنين؟؟؟

* ما شفتوا البلنت البحسبوها لما تدق محل الحقنة دقت وين؟؟؟؟

* ممكن الخصم يجيب هدف يطير بيهو اصحاب الارض في مثل هيك زمن اذا كان الهدف ناتج عن مهارة الخصم وحدها.

*زي قون سيو الطير السواسيو والمواسير في الدقيقه خمسة وتسعين داك.

* زي قون انيمبا التاني سنة ٢٠١١ في شباك الزنطور.

* لكن ضربة جزاء في ارضك ومشكوك فيها في زمن زي ده.

* علي اليمين انتوا ما بتعرفوا يا علي اسد.

* الحكم ده صلاة في المسجد ما عزمتوهو؟؟

* المهم.

* امامنا معركة عربية نحنا قدرها.

* ولعلنا نمسح الدموع على قميص الوداد.

* فالمريخ كبير وكبير جداً.

* ولو كانت القرعة تمهد له الطريق بفرق في بلدانها ما في زول بعرفها.

* او فرق بلدانها ذاتها مافي زول بعرفها زي الفرق البتقابل ناس روشا دي.

* كان شلنا كأس افريقيا قبل يبدأ.

* المهم.

* الزولفاني كان يتم تقييمه كل خمس دقائق اثناء المباراة.

* مفضي النص تارة.

* ومفضي الجربوكس تارة اخرى.

* الله ريحو من حروباتنا دي وفتح عليهو.

*ولكن لا تنسوا الاسم.

* فقط للذكرى.

* اها

*الكاف شاف كورة السبت.

*وشاف كورة الاحد.

* كمبيوتر الكاف قال

*الفريقين اللعبو يوم السبت الاتنين يصعدو

*والفريقين اللعبو يوم الاحد تاني ما يورونا وشوشهم.

* احرجتوا كمبيوتر الكاف ذاتو يا روشا.

* اسي عليكم الله الشفتوهو يوم الاحد ده بتسموهو كورة.

* وختت بكري للكورة في صدرو ومراوغة مدافعين وتكلها باللفت في السقف ده برضو كورة؟؟؟

* علي الحلف كلما اشوف بكري ادعو لكردنة.

* وفرح الصفراب الخرافي ليس لخروج المريخ الافريقي.

* ولكنه كيتا على قون بكري السمح ده.

* ناس قمة افراحها تأتي من اخفاقات الغير. * عمرها غير صفر ما تصير.

* ايها الناس.

*من الأسباب المباشرة للخروج ضعف ابو عشرين الفني.

* الهدف في الجزائر يسأل عنه لأن حارساً مبتدئاً لا يسمح لكرة هوائية ان تسقط خلفه.

* الهدف الاول للجزائر هنا جاء من كرة لا تستحق (النفض).

* واذا استحقت لا يكون النفض بهذه الطريقة.

*واذا كان بهذه الطريقة كان على الحارس ان ينهض برشاقة لانه هو من نفض وهو الذي عليه توقع عودتها مجدداً. * اضعف مهارات ابو عشرين الخروج الخاطئ.

* فعيوب ابو عشرين النسور هي نفسها عيوب ابو عشرين المريخ.

* مدرب الحراس منو يا اسد؟؟؟؟

* ولا على الله يا علي اسد.

* الحارس اللـه.

* لنا عودة.

* ايها الناس.

*نحن في دولة قانون.

*عملناها دولة قانون بي ايدنا وشديدنا.

*يبقى لما نقرر نشيل مجلسنا.

* لا مجال لذلك الا بالقانون في دولة القانون.

*غير كده لا بتشال ولا يحزنون ولا بنطون.

*المهم.

*٢٨ /٨ /٢٠١٩م

*يوم لن ينساه التاريخ

* تشكيل وإعلان الحكومة المدنيااااااااااو

*موش قلت ليكم نحنا دولة قانون؟؟؟

* ايها الناس.

* ان تنصروا الله ينصركم.

* اها.

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

* كان شفت يا والينا.

* بعد الباعوض والضبان طلعا عيننا.

* بعد البفباف سعرو الغالي طلع برضو عيننا.

* بعد الضبان بوظ عينينا.

* بعد الباعوض قطع كرعيننا.

* فتوى جديدة جابوها لينا.

*الطلح مع القرض قالوا لينا.

*سويناهن طلعنا نحنا من غرفنا يا والينا. *وفضل الضبان يشكر فينا.

* اظنو ضبان ضكر يا والينا.

*وفضل الباعوض ينوني فينا ويصفق لينا.

* سمعنا صفقة يا والينا.

سلك كهربا

ننساك كيف بس ورينا؟؟

والى لقاء.

سلك