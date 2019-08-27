شهيدان وجرحى في انفجار غامض غربي غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أياد البزم، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصر الشرطة، نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة.
وقال البزم في إحاطة إعلامية إن "اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار، وفقاً لـ"سبوتنيك".
في سياق متصل قالت وزارة الصحة بغزة إن "الشهيدين اللذين ارتقيا إثر الانفجار غرب مدينة غزة، هما: سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وإصابة شابيْن آخريْن وسيّدة بجراح في المكان".
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