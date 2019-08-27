قبل زفافك.. اكتشفي فوائد زيت الخروع للشعر (تفاصيل)

في البداية ننشر لكم طريقة استخدام الزيوت للشعر، وخاصة زيت الخروع حيث أن فوائده مذهلة للشعر:

تُسخّن الزيوت قليلًا، ثم توضع على الشعر.

بعدها، يتم تغطية الشعر بقبّعة الاستحمام، لمدة نصف ساعة.

ومن ثم، يشطف الشعر بالماء البارد؛ إذ يخفّف من تكسّر الشعر، ويجعل الشعر لامعًا.

استخدام بلسم مناسب لنوع الشعر؛ وذلك لحماية الشعر من الجفاف.

زيت الخروع يمنح الشعر طولًا وكثافة، فهذا الزيت الثقيل يحتوي على الكثير من الفوائد والخصائص التي تجعله من الزيوت المعروفة في عالم العناية بجمال الشعر.

ومن أبرز فوائده التي تكون المرأة على علم بها ما يلي:

- يساعد الزيت في نمو الشعر بشكل ملحوظ

- يساعدكِ على التخلص من مشاكل القشرة المزعجة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي تنشط الدورة الدموية وتنشط فروة الرأس.

- يحتوي زيت الخروع على الأحماض الدهنية غير المشبّعة مثل الأوميغا 9 وفيتامين هـ، لهذا فهو مغذٍّ وبروتين قوي للشعر.

- يحمي الشعر من التكسر بخاصة للأطراف.

تحذيرات يجب على المرأة أن تعرفها لكي تتفاداها عند استخدام زيت الخروع

- قد يسبب زيت الخروع حساسية للجلد، لهذا لا بدّ من اختباره أولًا على منطقة صغيرة بفروة الرأس، للتأكد من أنه لا يسبب مشكلة للجلد.

- يساعد زيت الخروع على سرعة امتصاص الجلد لأيّ مواد كيميائية أخرى، لهذا لا تستخدمي معه أو بعده أيّ نوع من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية للشعر.

- زيت الخروع من الزيوت الثقيلة، قد لا يستطيع الجلد أن يمتصها بسهولة، لهذا يفضل دائمًا اعتمادها على الجلد مع زيوت أو مواد طبيعية أخرى لاستفادة أفضل.

وصفة من الزيوت الطبيعية مع زيت الخروع

2 ملعقة كبيرة زيت خروع

1 ملعقة كبيرة جوز الهند

1 ملعقة كبرة زيت لوز حلو

2 ملعقة كبيرة زيت السمسم

ضعي الزيوت مع بعضها، ويتم تدليك فروة الرأس حتى الأطراف، وتُترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يُشطف الشعر بالماء، وتُكرر العملية مرتين أسبوعيًّا لـ شعر لامع وصحي.

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ماسك زيت الخروع والصبار

- ملعقة صغيرة هلام الصبار

- ملعقة صغيرة زيت خروع

اخلطي هلام الصبار مع زيت الخروع، وضعيه على فروة الرأس، واتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، لشعر صحي وكثيف.

ونقدم لك عزيزتي المرأة مجموعة من النصائح المهمة التي تُساعدكِ في حماية شعركِ أثناء وبعد السيشوار، وجعله لامع

قبل بدء السيشوار يوضع مستحضر الحماية من الحرارة على الشعر المبلّل، كي يمتصّه الشعر، وذلك للحصول على الترطيب المناسب، ولتقليل الضرر الناجم عن الحرارة، وإذا كان الشعر شديد الجفاف، يمكن إضافة سيروم ترطيب بعد وضع مستحضر الحماية أيضًا.

إبعاد السيشوار عن الشعر، بمسافة 15سم وهذه المسافة تعرّض الشعر لحرارة تصل إلى 45 درجة، في حين أنّ إبعاد السيشوار لمسافة 5 سم يعرّض الشعر لحرارة تصل إلى 95 درجة.

تقسيم الشعر الى أقسام، كالبدء من الجانب الأيسر من الوجه، إلى الجزء الخلفي باتجاه اليمين، أو البدء من الطبقات السفليّة من الشعر وصولًا للطبقات العلويّة.

ضبط درجة حرارة السيشوار على درجة منخفضة، والبدء بتجفيف الشعر من البلل، ويمكن قلب الشعر من أعلى إلى أسفل لتجفيف الطبقة السفلى بالانحناء وعمل مسّاج للجذور، حتى يأخذ الشعر حجمًا وكثافة أكثر.

ضبط السيشوار على أعلى قوة لاندفاع الهواء، وعلى درجة حرارة منخفضة.

إجراء السيشوار باستخدام حرارة متوسّطة أو عالية نسبيًّا، إلى أن يجف بنسبة 90%: وبعد الانتهاء من السيشوار كاملًا، يُضبط السيشوار على الهواء البارد لتبريد الشعر حتى يعود إلى الحرارة الطبيعية، وذلك لمنعه من التقصّف.

استخدام رؤوس السيشوار المختلفة لتجفيف الشعر، وحمايته من ضرر الحرارة.

وهناك العديد من الزيوت الأخرى التي لها فوائد مذهلة للشعر بخلاف زيت الخروع وتتمثل في التالي:

زيت جوز الهند للشعر

يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية لحماية الشعر من الحرارة؛ لأنه يتغلغل في الشعر، فيرطّبه ويحدّ من فقدان رطوبته، كما يهدّئ فروة الرأس، لا سيّما في فصل الصيف، وذلك بسبب طبيعته المبرّدة

فوائد زيت الزيتون للشعر

يساهم زيت الزيتون في حماية الشعر من الحرارة وكذلك تنعيم الشعر، والمحافظة على صحته، وتغذيته أيضًا؛ لاحتوائه على الفيتامينات ومضادّات الأكسدة.

فوائد زيت دوار الشمس للشعر

يمتاز زيت دوّار الشمس بدرجة تدخين عالية تمنع وصول الحرارة إلى الشعر، فيشكل بذلك حاجز حماية من الحرارة للشعر، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في الحصول على شعر ناعم ولامع.