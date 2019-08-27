الهجرة إلى نيوزيلندا 2019.. كل ما تحتاج معرفته

عندما تبدأ التفكير في الهجرة سيكون أمامك العديد من الوجهات التي يمكنك تقديم طلب الهجرة إليها، وتعتبر نيوزيلندا من أهم هذه الدول لما تتمتع به من مستوى معيشي جيد؛ لذلك نقدم إليك وفق تقرير أعدته "عربي بوست" بالتفاصيل الواجب اتباعها لتسهيل الهجرة إلى نيوزيلندا 2019.

الهجرة إلى نيوزيلندا 2019.. في البداية انتبه لهذه النقاط

هناك بعض الخطوط العريضة التي لا يمكنك تجاهلها عند تقديم طلب الهجرة إلى نيوزيلندا مثل:

– الصورة الشخصية: عند إلحاق صورتك الشخصية بطلب التقديم على تأشيرة الهجرة، لابد أن تكون حديثة ولم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.

كما يُراعى في الصورة أيضاً ألا يكون بها انعكاسات وتظهر الوجه بأكمله، ولم يُجرَ عليها أي تعديلات ببرامج تعديل الصور، ولها قياسات معينة يمكن معرفتها من هنا.

– الهوية والشخصية: يجب أن تتّصف بحسن النية فلا تقدِّم على تأشيرةٍ مؤقتة، وتتهرَّب من العودة، كما يجب أن تكون معلوماتك الشخصية، وأسباب السفر كلها صحيحة، وإلا فسترفض التأشيرة، كما يجب ألا تشكل خطراً أمنياً وألا يكون لديك قضايا شخصية خطيرة.

– الاستثمارات المقبولة: في بعض حالات الإقامة ستحتاج إلى استثمار الأموال في بعض الاستثمارات المقبولة، وهناك بعض المعايير لتلك الاستثمارات أهمها أن تكون بالدولار النيوزيلندي.

وأن تكون مشاريع قانونية لديها القدرة على المساهمة في ازدهار اقتصاد نيوزيلندا، ومن الممكن أن يكون الاستثمار في السندات الصادرة عن الحكومة أو الشركات النيوزيلندية المتداولة في سوق الأوراق المالية، أو في أسهم البنوك.

– نماذج الطلبات والأدلة: يمكنك تنزيل نموذج طلب التأشيرة الذي يتناسب معك من هنا، ونماذج للمراجعة تمكنك من التقديم بشكل كامل وصحيح.

يوجد في نيوزيلندا أيضاً مجموعة من التأشيرات التي تسمح لك بالعيش في نيوزيلندا بشكلٍ دائم، ويمكن الاختيار ما بين العمل، أو الاستثمار، أو اللحاق بالعائلة، أو الدراسة.

أولاً: العمل في نيوزيلندا

عند اختيار العمل عبر هذه الصفحة، سيظهر لك السؤال عن عروض العمل لتختار من بين أنك تملك عرض عمل أو لا.

في كلتا الإجابتين، سيكون السؤال التالي عن الدولة المثبتة في جواز سفرك، وكم يبلغ عمرك، وبعد ذلك يمكنك الضغط على DISPLAY OPTIONS لمعرفة فئات الهجرة المتاحة، وشروط الهجرة وطرق التقديم، ومن أبرزها:

1- الفئة المهاجرة الماهرة Skilled Migrant Category Resident Visa

تلائمك هذه الفئة إذا كنت ترغب في العيش في نيوزيلندا بشكلٍ دائم، ولديك مهارات يمكنها أن تساهم في نمو الاقتصاد النيوزيلندي، ومن الأرجح أن يتم قبول طلبك إذا كان لديك عمل في إحدى مناطق نيوزيلندا التي تعاني من نقص المهارات.

يجب ألا يزيد عمرك عن 55 عاماً عند التقدم بالطلب، كما تحتاج إلى إتقان الإنجليزية بشكلٍ معقول.

يمكنك أن تسجل اهتمامك بالتقدُّم بطلب للهجرة عبر إرسال رسالة الإعراب عن الاهتمام القائم على النقاط «EOI«، وهو عبارة عن سلسلة من الأسئلة عن مهاراتك التي تندرج تحت التأشيرة التي تود الحصول عليها. حالياً يتم اختيار من هم أعلى من 160 نقطة في EOI.

وإذا وقع عليك الاختيار، فسيُطلب منك تقديم طلب للحصول على إقامة، ويُرسل إليك نموذج الطلب في إطار فئة المهاجرين المؤهلين. سيستغرق طلبك ما يصل إلى 6 أشهر لمعالجته.

2- تأشيرة إقامة طويلة الأجل للمهارات الناقصة Long Term Skill Shortage List Resident Visa

تكون هذه التأشيرة ملائمة لك إذا كنت حاصلاً على تأشيرة عمل للمهارات الناقصة Long Term Skill Shortage List Work Visa، وعملت في نيوزيلندا لأكثر من عامين، وتريد العيش بشكل دائم في نيوزيلندا.

يجب أن تكون قد عملت في مهنة مدرجة على قائمة المهارات قصيرة الأجل لمدة عامين، وألا يكون راتبك أقل من 45 ألف دولار نيوزيلندي سنوياً (30.5 ألف دولار أمريكي) كي تتمكن من الحصول على الإقامة.

ويمكنك التأكد ما إذا كانت وظيفتك تنتمي للقائمة أم لا من هنا.

بعد الفوز بهذه التأشيرة يمكنك التقديم للحصول على الإقامة الدائمة في نيوزيلندا.

3- تأشيرة إقامة المواهب Talent (Accredited Employer) Resident Visa

للحصول على هذه التأشيرة يجب أن تكون حاصلاً على تأشيرة عمل المواهب Talent (Accredited Employer) Work Visa، وتكون قد عملت لأكثر من عامين مع صاحب عمل معتمد في نيوزيلندا، على ألا يكون أجرك أقل من 55 ألف دولار نيوزيلندي سنوياً (حوالي 37 ألف دولار أمريكي).

عند الحصول على هذه التأشيرة، يمكنك تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة في نيوزيلندا.

إذا كنت لا تزال تحتاج إلى عرض عمل من جهة عمل معتمدة، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل للمواهب (صاحب العمل المعتمد) من هنا.

4- تأشيرة إقامة المواهب كالفنون والثقافة Talent (Arts, Culture, Sports) Resident Visa

ومن أجل الحصول على هذه التأشيرة يجب أن تكون حاصلاً على تأشيرة عمل في المواهب (الفنون والثقافة والرياضة)، وأن تشارك بنشاط في مجال المواهب الخاص بك المعلن منذ أكثر من عامين.

يجب أن تكون بارزاً في مجال موهبتك المعلن، ويجب أن تكون قادراً على إظهار كيف أن استمرار وجودك في نيوزيلندا سيعزز من إنجازات نيوزيلندا والمشاركة في هذا المجال.

يجب أن تكون مدعوماً من قِبل منظمة نيوزيلندية ذات سمعة وطنية في مجال تخصصك (موهبتك).

ثانياً: الاستثمار

عند اختيار برنامج تأشيرة الاستثمار، سيتوجب عليك الاختيار ما بين الاستثمار أو إدارة عمل، وستظهر النتائج بعض الخيارات التي تمكنك من الحصول على الإقامة الدائمة وهي:

1- تأشيرة مقيم صاحب مشروع Entrepreneur Resident Visa

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تُمنح هذه التأشيرة لمن عملوا لحسابهم الخاص في نيوزيلندا لمدة 6 أشهر على الأقل، أو لمن أداروا نشاطهم الخاص لمدة عامين تحت تأشيرة أخرى تسمح بالعمل لحسابهم الخاص، وتُمكنك هذه التأشيرة من مواصلة إدارة أعمالك التجارية في نيوزيلندا.

إذا لم تكن قد أكملت العامين في إدارة عملك، فستحتاج من أجل الحصول على هذه التأشيرة إلى استثمار لا يقل عن 500 ألف دولار نيوزيلندي (339 ألف دولار)، وتوظيف 3 موظفين نيوزيلنديين.

2- تأشيرة المقيم المستثمر 2 Investor 2 Resident Visa

يمكن لأصحاب الأعمال ذوي الخبرة الذين لديهم حد أدنى قدره 3 ملايين دولار نيوزيلندي (مليوني دولار أمريكي) من الأموال أو الأصول المتاحة التقدم بطلب للحصول على الإقامة في نيوزيلندا، لكن قبل تقديم الطلب ستحتاج في البداية تقديم تعبير عن الاهتمام (EOI).

نموذج التعبير عن الاهتمام القائم على النقاط (EOI) عبارة عن سلسلة من الأسئلة عن مهاراتك التي تندرج تحت التأشيرة التي تود الحصول عليها.

إذا نجحت في هذا الاختبار، فسيتم دعوتك، أنت، وأطفالك المعالين، وزوجك للتقدم بطلب الإقامة في نيوزيلندا.

3- تأشيرة المقيم المستثمر 1 Investor 1 Resident Visa

إذا كنت قد استثمرت 10 ملايين دولار نيوزيلندي (6 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي) في نيوزيلندا على مدى فترة 3 سنوات، وتكون قد قضيت 44 يوماً في نيوزيلندا في كل عام على حدة من العامين الأخيرين من بين الأعوام الثلاثة للاستثمار.

ثالثاً: اللحاق بالعائلة

عند تحديد خيار الالتحاق بالعائلة، سيكون أمامك الاختيار من بين عدة خيارات:

1- طفل بالغ adult child

وله ثلاث حالات إما أن يكون مواطناً أو مقيماً نيوزيلندياً، أو لديه تأشيرة عمل أو دراسة، أو لديه تأشيرة أخرى.

في حالة العمل أو الدراسة لن تتمكن من مرافقة ابنك البالغ إلا لفترة محدودة، أما إذا كان ابنك مواطناً أو مقيماً نيوزيلندياً بالغاً، فيمكنك التقديم للحصول على:

– تأشيرة إقامة تقاعد الوالدين Parent Retirement Resident Visa

وتشترط هذه التأشيرة أن يكون لديك طفل بالغ، وهو مواطن نيوزيلندي أو مقيم. وستحتاج إلى 1 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 700 ألف دولار أمريكي) أو أكثر للاستثمار في نيوزيلندا لمدة 4 سنوات، و500 ألف دولار نيوزيلندي (340 ألف دولار) أو أكثر على رأس أموالك الاستثمارية. كما يجب أن يكون لديك دخل سنوي قدره 60 ألف دولار نيوزيلندي (40 ألف دولار أمريكي) أو أكثر. ويكون التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بعد 4 سنوات من الاحتفاظ بأموالك المستثمرة في نيوزيلندا.

– تأشيرة إقامة للوالدين Parent Resident Visa

ستحتاج في البداية إلى تقديم تعبير عن الاهتمام (EOI)، وأن تكون برعاية ابنك المواطن النيوزيلندي البالغ، ولكن هذه التأشيرة مغلقة مؤقتاً في الوقت الحالي.

– تأشيرة مقيم داعم للاجئ Refugee Family Support Resident Visa

إذا كنت أحد أفراد عائلة أحد الحاصلين على اللجوء أو الحماية في نيوزيلندا، وغير مؤهل للحصول على تأشيرة إقامة أخرى، فيمكنك طلب تقديم الإقامة لرعاية اللاجئ. وتشترط هذه التأشيرة أن تكون أحد أفراد العائلة.

2- شريك partner

إذا كنت شريكاً للاجئ في نيوزيلندا، وغير مؤهل للحصول على تأشيرة إقامة أخرى، فيمكنك طلب تقديم الإقامة لرعاية اللاجئ.

– تأشيرة مقيم شريك لمواطن نيوزيلندي Partner of a New Zealander Resident Visa

أما إذا كنت شريكاً (زوجاً/ة) لمواطن نيوزيلندي يمكنك التقديم للحصول على تأشيرة مقيم شريك لمواطن نيوزيلندي Partner of a New Zealander Resident Visa، ويشترط هذا أن تعيش معاً في علاقة حقيقية ومستقرة مع لمدة 12 شهراً أو أكثر، كما يجب أن يوافق شريكك على طلب الإقامة الخاص بك.

3- طفل مُعال dependent child

– تأشيرة إقامة لطفل معال Dependent Child Resident Visa

يمكنك الاستفادة بهذه التأشيرة إذا كنت مواطناً نيوزيلندياً أو مقيماً في نيوزيلندا وتريد أن تجلب أطفالك المعالين إلى نيوزيلندا للعيش معك. إذا تم منح أطفالك إقامة، يمكنهم العيش والدراسة والعمل في نيوزيلندا إلى أجل غير مسمى.

يجب أن تكون الوالد أو الوصي القانوني للأطفال الذين ترغب في إحضارهم إلى نيوزيلندا. ويكون أطفالك بسن 24 أو أقل، ويعتمدون على شخص بالغ للحصول على الدعم المالي. بعد الحصول على هذه التأشيرة يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة لأطفالك.

– تأشيرة الإقامة بين الدول Intercountry Adoption Resident Visa

يمكنك الاستفادة من هذه التأشيرة إذا كنت مواطناً نيوزيلندياً، أو مقيماً، وتبنيت طفلاً من الخارج. ويجب أن يعترف القانون النيوزيلندي بهذا التبني.

يجب أن تكون عملية التبني كاملة قانوناً قبل التقدم بطلب الحصول على هذه التأشيرة. أما إذا كانت عملية التبني جارية، فقد تتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زائر لإحضار الطفل إلى نيوزيلندا بينما يتم الانتهاء من عملية التبني.

رابعاً: الدراسة في نيوزيلندا

تسمح لك تأشيرات السفر إلى نيوزيلندا من أجل الدراسة بالبقاء لمدة الدراسة فقط، ويمكن تمديد الفترة لاستكمال الدراسة، لكنها لا تمنح تأشيرات إقامة دائمة للدارس أو مرافقيه.