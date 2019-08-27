الدليل همبر !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وهو عنوان مركب..

*الأول قد يكون سمع به الكثيرون، بخلاف أهله.. وصحابه.. ومعارفه.. و زملائه..

*والثاني قد يكون سمع به القليلون.. بخلاف جيل الستينيات..

*ثم إن الاسمين هذين يصلحان لتكوين عنوان واحد، هو (عز طلب) كلمتنا هذه..

*وذلك بإبدال الأول من اسم إلى مبتدأ.. بعين ظاهر المعنى..

*وهو أحد الذين أتشرف بقراءتهم لزاويتي هذه.. لما يتمتع به من سعة أفق سياسي..

*واسمه عماد الدليل.. وهو صديق لصفحتنا الإلكترونية أيضاً..

*ولكنه ينتقد-هذه الأيام- نقدي لمسار الثورة.. بحسبان أننا (في بداية طريقنا)..

*ونسي أن البدايات تؤشر لما ستؤول إليه النهايات..

*ونسي-كذلك- أننا أضعنا ثورتين من قبل، جراء بدايات خاطئة.. مع الفارق..

*ونسي بالطبع-على ذكر الفارق هذا- حكاية الهمبر..

*والهمبر هذه-لمن لا يعلم- سيارة بريطانية.. لم تكن من بين الأفخم في الستينيات..

*وهو العقد الذي شهد ميلاد ثورتنا الأولى.. ونهايتها..

*وكان جنيهنا السوداني حينها- لمن لا يعلم أيضاً- يساوي ثلاثة دولارات..

*بمعنى أن اقتصادنا ما كان يُقارن بالذي نعايشه الآن..

*ورغم ذلك فإن حسين الهندي- وزير المالية آنذاك- دعا إلى تقشف حكومي..

*وفي سياق التقشف هذا أمر بعربة واحدة لكل سيادي.. ودستوري..

*لا ثانية للمدام.. وثالثة للمدارس.. ورابعة للسفريات..

*ولم تكن العربة هذه سوى ماركة همبر، ولم يحتج الوزراء.. ولا أعضاء السيادة..

*الآن نحن- يا الدليل- نرى أحد عشر كوكباً.. سيادياً..

*وكل واحد منهم مُنح- يا فتاح يا عليم- فارهة اسمها انفينيتي.. آخر موديل..

*وستتبعها (توابع البيت) بالطبع.. فالبدايات غير مبشرة..

*ومن قبل-وفي بدايات أحدث.. أو أقدم- تم العبث بمادة في الوثيقة الدستورية..

*وهي الخاصة بتعيين رئيس القضاء.. والنائب العام..

*ثم-ومن قبل ذلك أيضاً- جرى تنكرٌ لمبدأ البعد عن المحاصصة في السيادي..

*كل هذا يحدث والثورة لا تزال دماء شهدائها (حارة)..

*فكيف إذا أوغلنا في هذا الطريق الذي لا يؤدي إلا إلى نهاية حتمية.. شهوة السلطة؟..

*ومن ثم إلى النهاية التي هي أكثر حتميةً.. نهاية الثورة؟..

*ومن أجل هذا-وغيره- فنحن نُكثر من النقد منذ البدايات.. تجنباً للنهايات..

*النهايات التي حرمتنا من دوام أيٍّ من ثورتينا السابقتين..

*رغم أن تينك الثورتين لم تكن بداياتهما ذات نذر مثل التي نراها في ثورتنا هذه..

*ويكفي أن الثورة الأولى كانت بدايتها بتقشف.. ثم همبر..

*وثورة ديسمبر-الحالية- جاءت بدايتها بمحاصصة.. ثم تنكُّر.. ثم انفينيتي..

*فهل ثمة دليل-يبرر نقدنا- أكبر من هذا؟..

*يا.. الدليل؟!.